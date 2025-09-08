شهروندخبرنگار ما تصاویری از پدیده ماه گرفتگی در روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از رخداد‌های بسیار زیبا و نادر که هرچند سال یکبار در آسمان کشورمان رخ می‌دهد؛ پدیده ماه گرفتگی است. بطوریکه دوستداران علم نجوم به تماشای این پدیده زیبا می‌نشینند. شب گذشته اهالی روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین شاهد زیباترین پدیده سال سال یعنی ماه گرفتگی نشستند.
این صحنه زیبا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

 

جلوه گری ماه در آسمان روستای گردشگری توآباد

جلوه گری ماه در آسمان روستای گردشگری توآباد

 

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

