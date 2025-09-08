باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از رخداد‌های بسیار زیبا و نادر که هرچند سال یکبار در آسمان کشورمان رخ می‌دهد؛ پدیده ماه گرفتگی است. بطوریکه دوستداران علم نجوم به تماشای این پدیده زیبا می‌نشینند. شب گذشته اهالی روستای توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین شاهد زیباترین پدیده سال سال یعنی ماه گرفتگی نشستند.

این صحنه زیبا سوژه شهروندخبرنگار ما شد و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

