باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوالفضل مهدیار گفت: در نتیجه این بازدید‌ها ۲۰ واحد صنفی متخلف مشاور املاک شناسایی و برای آنان اخطار پلمب صادر شده است که تاکنون پنج بنگاه به دلیل تخلفات موثر پلمب شده‌اند و پرونده سایر موارد در دست بررسی و پیگیری قانونی است.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران املاک به‌ویژه در فصل تابستان که فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات ملکی است، گفت: تابستان به دلیل افزایش تقاضا برای رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن یکی از حساس‌ترین دوره‌های سال در بازار مسکن محسوب می‌شود. در این ایام، نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک اهمیت دوچندان پیدا می‌کند تا از بروز تخلفات، قیمت‌سازی‌های کاذب، اخلال در بازار مسکن و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.»

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان ضمن تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان، ادامه داد: برخی از تخلفات مشاهده‌شده شامل نداشتن مجوز فعالیت معتبر، عدم ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک، دریافت مبالغ خارج از چارچوب قانونی و عدم رعایت نرخ‌های مصوب کمیسیون بوده که به‌صورت جدی در دستور رسیدگی مراحع قضایی قرار گرفته است.

مهدیار همچنین از مردم درخواست کرد برای انجام معاملات ملکی، صرفاا به بنگاه‌های دارای مجوز رسمی و دارای کد رهگیری مراجعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان یا مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

وی خاطر نشان کرد: حفظ سلامت بازار مسکن نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، صنوف و مردم است و اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری سایر نهاد‌های نظارتی نظیر دادستانی، تعزیرات حکومتی و امکان این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان