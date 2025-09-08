قیمت طلا امروز دوشنبه، پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال در آمریکا، به بالاترین سطح تاریخی خود نزدیک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز دوشنبه نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود باقی ماند و با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا در این ماه، به سطح ۳۶۰۰ دلار نزدیک شد. این افزایش پس از گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار نرخ اشتغال در هفته گذشته رخ داده است.

در معاملات نقدی، قیمت طلا در هر اونس در ساعت ۰۱:۲۱ به وقت گرینویچ، در ۳۵۸۶.۸۱ دلار ثابت ماند. به نقل از خبرگزاری «رویترز»، قیمت طلا در معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر، ۰.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۶۲۶.۱۰ دلار رسید.

«کایل رودا»، تحلیلگر بازار‌های مالی در «کاپیتال دات کام»، گفت: «محرک اصلی، داده‌های اشتغال آمریکا و انتظارات کنونی برای احتمال کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر است. این یک تغییر بزرگ در مقایسه با دوره قبل از انتشار داده‌های اشتغال است.»

او افزود: «در اصل تمام عوامل در حال حاضر از طلا حمایت می‌کنند و با وجود شوک تورمی در این هفته، ما شاهد نزدیک شدن طلا به سطح ۳۶۰۰ دلار در هر اونس خواهیم بود.»

رشد اشتغال در آمریکا در ماه اوت به شدت کاهش یافت و نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود در نزدیک به چهار سال گذشته، یعنی ۴.۳ درصد، رسید. این موضوع، وخامت شرایط بازار کار آمریکا را تایید و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده را تقویت می‌کند.

ابزار «فدو واچ» گروه «سی‌ام‌ای» نشان می‌دهد که معامله‌گران کاهش ۲۵ واحدی را در پایان جلسه دو روزه سیاست پولی در ۱۷ سپتامبر را با ۸ درصد احتمال کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحدی نرخ بهره پیش‌بینی می‌کنند.

منبع: العربیه