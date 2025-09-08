عملیات استشهادی در قدس اشغالی با ۲۰ زخمی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0628\u0631\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0642\u062f\u0633 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0622\u0645\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u0632 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u06f2\u06f0 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u00a0\n
الحمدالله که بدرک واصل شدند
کاشکی بیشتر به هلاکت می رسیدند
فقط با این رویه به پیروزی می رسید و بس
ادامه دهید .موفق میشوید