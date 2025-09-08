باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عملیات استشهادی در قدس اشغالی با ۲۰ زخمی + فیلم

تصاویر واضح از لحظه شروع عملیات استشهادی در قدس اشغالی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های عبری زبان از وقوع تیراندازی در شهر قدس اشغالی خبر دادند آمارهای اولیه از زخمی شدن ۲۰ صهیونیست خبر می دهند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه مرد شجاع و ریلکسی. بقلش شیشه اتوبوس تیر خورد باکش نبود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چرا این حرامزاده ها نمی‌میرند فقط زخمی میشن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
الحمدالله ..82 درصد از این شهرک نشینان سرزمین های اشغالی با نسل کشی و جنایت جنگی در غزه موافق هستند
الحمدالله که بدرک واصل شدند
کاشکی بیشتر به هلاکت می رسیدند
فقط با این رویه به پیروزی می رسید و بس
ادامه دهید .موفق میشوید
۰
۰
پاسخ دادن