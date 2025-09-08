مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ همت زیرساخت در شهرک‌های صنعتی ایجاد شده که نیازمند نوسازی است و ۵۰ همت منابع مالی فوری می‌طلبد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، درباره تأمین برق صنایع کوچک، گفت: تأمین برق پایدار مهم‌ترین چالش شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است؛ برای رفع این مشکل، ۵۲۰۰ هکتار زمین مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی شناسایی شده است.

وی با اشاره به مصرف ۴۰۰۰ مگاوات برق در اوج مصرف این شهرک‌ها گفت: تاکنون ۶۰۵ مجوز با ظرفیت بیش از ۶۴۰ مگاوات از ساتبا اخذ شده که ۱۱ درصد آن به بهره‌برداری رسیده است.

انصاری همچنین فرسودگی زیرساخت‌ها را از چالش‌های اصلی دانست و افزود: از ابتدا تاکنون بیش از ۵۰۰ همت زیرساخت در این شهرک‌ها ایجاد شده که نیازمند نوسازی است و بیش از ۵۰ همت منابع مالی فوری می‌طلبد.

معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین از تفاهم‌نامه با یک بانک خبر داد و گفت: با اختصاص ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، امکان تأمین حدود ۲،۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی فراهم خواهد شد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: شهرک صنعتی ، صنایع کوچک
خبرهای مرتبط
۲۵۰ مگاوات انرژی توسط صنایع تا پایان امسال به شبکه برق تزریق می‌شود
افتتاح ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و بازفعال‌سازی ۱۳۴ واحد در کشور با حضور رئیس‌جمهور
۹۴ درصد صنایع کشور در رده کوچک و متوسط قرار دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم