باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسن عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به جایگاه مهم پلیمرها اظهار کرد: امروزه اهمیت پلیمرها در زندگی روزمره کاملاً مشهود است. بسیاری از محصولات پلیمری جایگزین فولاد در صنعت خودروسازی و چوب در صنعت ساختمان و مصارف خانگی شده‌اند. این محصولات افزون بر ارزش افزوده بالا، ویژگی‌های دیگری هم دارند و روز به‌ روز در حال بهینه‌سازی و روزآمد شدن هستند.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت محصولات شیمیایی در سبد محصولات صنعت پتروشیمی ایران ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار در هر تن است، ادامه داد: پلیمرها از ۱۰۰۰ دلار در هر تن به بالا ارزش دارند و حرکت در زنجیره پلیمرها سبب ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تغییرات ایجادشده در صنعت پلیمر بسیار گسترده است، تصریح کرد: با توجه به تنوع فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه، کاتالیست‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند و بهره‌گیری از کاتالیست‌های نوین، زمینه‌ساز تولید پلیمرهای جدید شده است. نباید از این تحولات غافل بود، چرا که صنعت پلیمر با شتاب قابل توجهی در حال گسترش است.

عباس‌زاده با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۲ تولید محصولات پلیمری جهان بیش از ۴۰۰ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ به یک میلیارد تن برسد، افزود: بیشترین مصرف پلیمر در دنیا مربوط به بسته‌بندی با سهم ۳۶ درصد است. پس از آن صنعت ساختمان و نساجی هرکدام ۱۵ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، نزدیک به ۷۰ درصد از مصرف پلیمرها در این سه حوزه متمرکز است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است که از این مقدار، نزدیک به ۳۰ میلیون تن در تأمین خوراک سرمایه‌گذاری شده و محصول پتروشیمی محسوب نمی‌شود.

کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت

براساس این گزارش محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه. ۱۷ شهریور) در آیین گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست با بیان اینکه این رویداد آینه‌ای از دستاوردها و امیدهای صنعت پلاستیک است و فرصتی است تا با نگاهی جامع‌تر به آینده صنعت مهم پلاستیک بپردازیم، هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی خاورمیانه افتخار دارد در زنجیره ارزش، افزایش تولیدات و صادرات محصولات همراه این صنعت است.

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر ذخایر عظیم کشور و موقعیت ممتاز ژئوپلتیک و دانش فنی توانسته جایگاه ممتاز در اقتصاد کشور پیدا کند، اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس با اجرای طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و طرح‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش به سمت تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از خام‌فروشی و تولید محصولات متنوع گام برداشته است.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر اینکه نمایشگاه ایران پلاست فرصتی برای تبادل تجربه و عرضه ظرفیت‌های نوآورانه است، گفت: علم‌پژوهی و آینده‌نگاری برای صنعت پتروشیمی امری مهم است و هلدینگ خلیج فارس مسئولیت دارد در این عرصه پیشگام باشد و رسالت خود را انجام دهد.