معاون وزیر نفت گفت:ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است که از این مقدار، نزدیک به ۳۰ میلیون تن در تأمین خوراک سرمایه‌گذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسن  عباس زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی   با اشاره به جایگاه مهم پلیمرها اظهار کرد: امروزه اهمیت پلیمرها در زندگی روزمره کاملاً مشهود است. بسیاری از محصولات پلیمری جایگزین فولاد در صنعت خودروسازی و چوب در صنعت ساختمان و مصارف خانگی شده‌اند. این محصولات افزون بر ارزش افزوده بالا، ویژگی‌های دیگری هم دارند و روز به‌ روز در حال بهینه‌سازی و روزآمد شدن هستند.

وی با بیان اینکه متوسط قیمت محصولات شیمیایی در سبد محصولات صنعت پتروشیمی ایران ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار در هر تن است، ادامه داد: پلیمرها از ۱۰۰۰ دلار در هر تن به بالا ارزش دارند و حرکت در زنجیره پلیمرها سبب ایجاد ارزش افزوده بالا برای کشور می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تغییرات ایجادشده در صنعت پلیمر بسیار گسترده است، تصریح کرد: با توجه به تنوع فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه، کاتالیست‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند و بهره‌گیری از کاتالیست‌های نوین، زمینه‌ساز تولید پلیمرهای جدید شده است. نباید از این تحولات غافل بود، چرا که صنعت پلیمر با شتاب قابل توجهی در حال گسترش است.

عباس‌زاده با اعلام اینکه در سال ۲۰۲۲ تولید محصولات پلیمری جهان بیش از ۴۰۰ میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۵۰ به یک میلیارد تن برسد، افزود: بیشترین مصرف پلیمر در دنیا مربوط به بسته‌بندی با سهم ۳۶ درصد است. پس از آن صنعت ساختمان و نساجی هرکدام ۱۵ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، نزدیک به ۷۰ درصد از مصرف پلیمرها در این سه حوزه متمرکز است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی اظهار کرد: ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن است که از این مقدار، نزدیک به ۳۰ میلیون تن در تأمین خوراک سرمایه‌گذاری شده و محصول پتروشیمی محسوب نمی‌شود.

کاهش خام فروشی محصولات پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت 

براساس این گزارش محمد شریعتمداری امروز (دوشنبه. ۱۷ شهریور) در آیین گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست با بیان اینکه این رویداد آینه‌ای از دستاوردها و امیدهای صنعت پلاستیک است و فرصتی است تا با نگاهی جامع‌تر به آینده صنعت مهم پلاستیک بپردازیم، هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های پتروشیمی خاورمیانه افتخار دارد در زنجیره ارزش، افزایش تولیدات و صادرات محصولات همراه این صنعت است. 

وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران با تکیه بر ذخایر عظیم کشور و موقعیت ممتاز ژئوپلتیک و دانش فنی توانسته جایگاه ممتاز در اقتصاد کشور پیدا کند، اظهار کرد: هلدینگ خلیج فارس با اجرای طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و طرح‌های توسعه‌ای زنجیره ارزش به سمت تکمیل زنجیره ارزش و حرکت از خام‌فروشی و تولید محصولات متنوع گام برداشته است. 

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر اینکه نمایشگاه ایران پلاست فرصتی برای تبادل تجربه و عرضه ظرفیت‌های نوآورانه است، گفت: علم‌پژوهی و آینده‌نگاری برای صنعت پتروشیمی امری مهم است و هلدینگ خلیج فارس مسئولیت دارد در این عرصه پیشگام باشد و رسالت خود را انجام دهد.

برچسب ها: پتروشیمی ، صنعت پتروشیمی
خبرهای مرتبط
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
تنفیذ نخستین قرارداد پتروشیمی برای توسعه میدان‌های گازی؛ به‌زودی
جهش کم‌نظیر صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷؛ از تناژ تا ارتقای جایگاه جهانی
تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز
آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه ایران پلاست/ عرضه محصولات پتروشیمی به ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
راه‌اندازی قطار‌های باری در کریدور ITI؛ گامی بلند برای تسهیل تجارت منطقه‌ای
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته