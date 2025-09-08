باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه کمیته منتخب تأیید رؤسای دانشگاهها که با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، صلاحیت علمی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رؤسای پیشنهادی دانشگاهها، مرکز همکاری علمی بینالمللی و مرکز نشر دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
حضور یک رئیس زن دانشگاه در بین منتخبان
بر اساس اعلام دبیر شورا، علی رشیدپور برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، علی رادفر برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم، سیده رقیه پناهی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، معروفی آذر برای ریاست دانشگاه مراغه، مهدی نوریپور برای ریاست دانشگاه یاسوج، محسن محمدی عراقی برای ریاست دانشگاه بینالمللی علامه عسگری، جلال صبا برای ریاست دانشگاه زنجان، علی آیتی برای ریاست دانشگاه صنعتی قوچان، محمدنواز رسولیزاده برای ریاست دانشگاه سراوان، یحیی گردانی برای ریاست دانشگاه سلمان فارسی کازرون به تایید اعضای کمیته منتخب تایید روسای دانشگاهها رسیدند.
خسروپناه عنوان کرد: در این جلسه امید رضاییفر برای ریاست مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی و امیر مسعود شهرامنیا برای ریاست مرکز نشر دانشگاهی تایید شدند.
منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی