تفاهمات جدیدی میان گمرکات ایران و عراق با هدف تسهیل و توسعه تجارت صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمات جدیدی میان گمرکات ایران و عراق با هدف تسهیل و توسعه تجارت امروز در سفر یک هیئت بلندپایه گمرکی عراق به تهران صورت گرفت.

این توافقات با سفر یک هیئت بلندپایه گمرکی از کشور عراق در تهران و در حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و سرلشکر عمر عدنان حرین الوائلی رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق صورت گرفت. در جریان تفاهمات فی‌مابین گمرکات ایران و عراق، علاوه بر رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی، ثامر قاسم داوود رئیس کل گمرک عراق و سید مرتضی کریم الشحمانی رئیس حمل و نقل جاده‌ای کالا و مسافر وزارت حمل و نقل عراق و جمع دیگری از مسئولان مرتبط عراقی نیز حضور داشتند؛ بنابراین گزارش، در این نشست مقرر شد برای تسهیل تجارت در منطقه، تفاهمنامه سه جانبه همکاری میان گمرکات ایران، عراق و کویت در خصوص تسهیل تردد کالا و مسافر بین سه کشور صورت گیرد. همچنین محور‌های یادداشت تفاهم ورود موقت وسایل نقلیه تحت صحابت کارنه دو پاساژ بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک عراق بررسی و تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شد. همچنین تسهیل تردد مرزی ماشین آلات و تجهیزات از دیگر تفاهمات فی مابین بود.

این گزارش می‌افزاید: در این نشست که معاونین مرتبط و مدیران گمرکات هم مرز با عراق نیز حضور داشتند، عمده مشکلات بازرگانان ایرانی برای تسهیل و رفع موانع تجارت از سوی رئیس کل گمرک ایران مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که عمده موارد مطرح شده در این خصوص در رابطه با درخواست عدم تمرکز صدور مجوز‌های واردات کالا به عراق در بغداد، رفع اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات کالا به عراق بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، هماهنگ‌سازی تعرفه‌های گمرکی در تمامی مرز‌های دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، رفع اجبار در اخذ و انحصار پذیرش مانیفست توسط یک شرکت خاص، حضور نمایندگان شرکت‌های بازرسی کیفیت در مرز‌های عراق و هماهنگی و تطابق استاندارد کالا‌ها بود.

فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این نشست از آمادگی گمرک ایران در راستای افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور در قالب تفاهم نامه مشترک خبر داد. 

رئیس کل گمرک ایران گفت: باتوجه به تفاهم و دیدگاه مشترک بین طرفین انتظار می‌رود، تجارت مرزی بین ایران و عراق و تردد مسافر و کامیون‌ها از مرز با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

 ثامر قاسم داوود، رئیس کل گمرک عراق نیز ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، گفت: با توجه به گستردگی مرز‌های بین دو کشور، برگزاری این نشست‌ها با هدف افزایش هماهنگی و تسهیل مبادلات تجاری ضروری است. 

رئیس کل گمرک عراق با اشاره به اینکه دولت عراق اهتمام ویژه‌ای در جهت افزایش همکاری‌ها به ویژه در حوزه تجارت دارد، افزود: ما آمادگی داریم با اقدامات و پیگیری مفاد تفاهم‌نامه بین دو طرف، مبادلات تجاری بین دو کشور را افزایش دهیم.

این گزارش می‌افزاید: این برای نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه گمرکی در چنین سطحی و با حضور مسئولان ارشد گمرک کشور عراق و سازمان‌های همکار با هدف رفع موانع و تسهیل تجارت با مقامات گمرکی کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو می‌کنند.

برچسب ها: گمرکات ایران ، روابط ایران و عراق ، روابط تجاری
