مهاجم جدید تیم فوتبال المپیاکوس به دنبال حضور در اولین جلسه تمرینی این تیم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «sdna» یونان، مهدی طارمی پس از پایان مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا، بلافاصله به خدمت خوزه لوئیس مندلیبار در باشگاه المپیاکوس درمیآید. این مهاجم ۳۳ ساله روز یکشنبه گذشته سفری کوتاه و فشرده به آتن داشت تا انتقالش به «سرخپوشان» یونانی را نهایی کند و سپس به اردوی تیم ملی ایران بازگشت.
طارمی در دیدار مقابل هند، در ۱۸ دقیقه حضورش در زمین یک گل به ثمر رساند تا تیم ملی ایران با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شود. او همچنین در دیدار برابر تاجیکستان نیز به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید و نشان داد همچنان در شرایط بدنی مطلوبی قرار دارد.
با بازگشت به یونان برای اقامت دائم، طارمی بلافاصله در اختیار مندلیبار قرار خواهد گرفت. او از نظر آمادگی جسمانی در وضعیت مطلوبی است و پیشتر نیز با تیم اینتر تمرینات آمادهسازی خود را انجام داده بود، حتی اگر در برنامههای بازی آن تیم جایی نداشت.
در باشگاه المپیاکوس، وضعیت طارمی ارزیابی میشود و با توجه به برنامههای فشرده و مهم پیشرو، این مهاجم ملیپوش به ترکیب تیم در لیگ یونان (Super League Greece) و لیگ قهرمانان اروپا اضافه خواهد شد. حضور او انتظار میرود خط حمله سرخپوشان را تقویت کرده و عملکرد تیم را در فصل جاری بهبود ببخشد.