مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال اعلام کرد: بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران به شمار می‌آیند.

همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمد رضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.

شایان ذکر است این اطلاعات بر اساس داده‌های جامع پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور از زمان تأسیس این سازمان در سال ۱۲۹۷ تاکنون گردآوری شده است.

برچسب ها: ثبت احوال ، افزایش جمعیت
خبرهای مرتبط
راه اندازی سامانه تعاملی برای انتخاب نام نوزادان/ صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
وراث برای به روزرسانی اطلاعات خانوادگی خود در سامانه سهیم اقدام کنند
ثبت ۲۰ هزار واقعه ولادت در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
نباید اینهمه اسم مشابه داشته باشیم و تنوع در اسم و فامیل باید اجباری بشه والا امکان اشتباه گرفتن افراد زیاد میشه مثلا بذارن محمد نوید
۰
۰
پاسخ دادن
Russian Federation
دوستدار وطن
۱۴:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حالا که چی؟؟؟؟ دلار چی؟؟؟؟
۳۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به این اداره ثبت احوال چه ربطی داره دلار؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه ربطی داره به دلار!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه ربطی داره ؟ هر خبری جاذبه خودشو داره .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اره واقعا
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۰۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شما که دنبال دلاری اصن چرا اومدی این خبرو میخونی
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۳۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اگه دوستدار وطنی چرا آی پیت روسیه س؟
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
آخرین اخبار
هشدار پلیس راه درباره اوج‌گیری ترافیک و تصادفات در روز‌های پایانی تابستان
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه