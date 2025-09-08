شبکه نمایش فیلم علمی-تخیلی «فراموشی» را دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌کند؛ داستانی پرهیجان از دنیایی که انسان‌ها حافظه‌شان را از دست می‌دهند!

باشگاه خبرنگاران جوان ـ «فراموشی» به کارگردانی جوزف کوشینسکی دوشنبه ۱۷ شهریور ماه روانه آنتن می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تام کروز، مورگان فریمن، اولگا کوریلنکو، نیکولای کاستر والدو و ملیسا لیو را نام برد.

این فیلم در آینده‎ای دور روایت شده و در مورد یک مامور کارآزموده به نام جک هارپر است که به کره زمین که پس از جنگ با فرازمینی‌ها تنها ویرانه‌ای از آن باقی مانده، فرستاده شده است تا منابع باقی‌مانده آن را شناسایی کند. اما جک در حین انجام این ماموریت و پس از نجات زنی که مدام در رویاهایش ظاهر می‌شود، هویت واقعی خود را زیر سوال برده و…

«فراموشی»، نامزد دریافت جایزه برای بهترین جلوه‌های ویژه از جوایز منتقدان فیلم سیاتل و جوایز انجمن منتقدان فیلم فینیکس شده است.

گفتنی است، فیلم «فراموشی» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
از پروانه تا پرده؛ سینمای ایران گرفتار فرمول‌های تکراری و کیفیت پایین شده است
«جمعه دوازده و چهل و پنج دقیقه» در قاب نمایش
«هوک» در قاب نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
آخرین اخبار
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
نتایج فراخوان ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی اعلام شد
ارمنستان و ایران تار و پود‌هایی درهم‌تنیده از یک بافت تاریخی
بهاره رهنما با «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد
«سلام، صبح بخیر» به ۱۶۲ رسید/ تجربه یک گفت‌وگوی بی‌واسطه با مخاطب
«مسابقه بزرگ ۱۰۰» روی آنتن شبکه سه می‌رود