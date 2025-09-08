باشگاه خبرنگاران جوان ـ «فراموشی» به کارگردانی جوزف کوشینسکی دوشنبه ۱۷ شهریور ماه روانه آنتن می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان تام کروز، مورگان فریمن، اولگا کوریلنکو، نیکولای کاستر والدو و ملیسا لیو را نام برد.

این فیلم در آینده‎ای دور روایت شده و در مورد یک مامور کارآزموده به نام جک هارپر است که به کره زمین که پس از جنگ با فرازمینی‌ها تنها ویرانه‌ای از آن باقی مانده، فرستاده شده است تا منابع باقی‌مانده آن را شناسایی کند. اما جک در حین انجام این ماموریت و پس از نجات زنی که مدام در رویاهایش ظاهر می‌شود، هویت واقعی خود را زیر سوال برده و…

«فراموشی»، نامزد دریافت جایزه برای بهترین جلوه‌های ویژه از جوایز منتقدان فیلم سیاتل و جوایز انجمن منتقدان فیلم فینیکس شده است.



گفتنی است، فیلم «فراموشی» دوشنبه شب ساعت ۲۳ پخش می‌شود و بازپخش آن روز سه شنبه ۱۸ شهریور ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما