باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -دوشنبه ۱۷ شهریورماه- در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال، با تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: امیدوارم هفته وحدت، شعاری، جلسه‌ای یا اداری نباشد و درون دلی باشد. واقعا وحدت و انسجام را در شهر و کشور خود به شکل عملی اجرایی کنیم. در تئوری ۴۰ سال از وحدت صحبت می‌کنیم، اما با هم مدام دعوا می‌کنیم. نباید دعوا کنیم بلکه باید دست به دست هم داده تا مشکلات کشور را حل کنیم.

وی اظهار کرد: از همه عزیزان تشکر می‌کنم. همیشه در زندگی به این فکر بودم و حتی زمانی که درس می‌خواندم با خودم می‌گفتم که در دنیا چگونه این کار‌ها را انجام می‌دهند. ما در کجای کار هستیم؟ چرا ما از آنان عقب هستیم. چرا من نتوانم کاری را انجام دهم که دنیا انجام می‌دهد. برای این تفکر تلاش کردم و اینگونه زندگی کردم. طوری بود که به هیچ وجه دلم نمی‌خواست از کسی عقب‌تر باشم. اکنون نیز در خصوص مسائلی که وجود دارد، مانند راه یا جاده‌ای که می‌سازیم از خودم سوال می‌کنم در دنیا چطور می‌شود که یک کشور در مدت دو سال یک کاری را انجام می‌دهد، اما ما در عرض ۲۰ سال نمی‌توانیم، گیر کار ما کجا است؟

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اینکه در کشور ما در یک ساختار اداری دو ماه یا یک سال طول می‌کشد که صرفا یک جوابی دهد، هیچ منطقی پشت آن نیست. این‌ها را در دنیا حل کردند ما هم می‌توانیم در داخل حل کنیم. محیط زیست را نباید تخریب کنیم. راه روشن را باید پیدا کنیم. دنیا راه‌ها را رفته است. نمی‌گویم کار خارق العاده‌ای کنیم که خلاقیت دارد، فعلا راه‌هایی که دنیا رفته و تجربه کرده است را چرا ما باید از آنان عقب باشیم. باید به سرعت این عقب ماندگی‌ها را جبران کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در دنیا می‌توانند یک پروژه را دو ساله تمام کنند چرا ما نتوانیم؟ باید به دنبال راهکار باشیم. یک کاری را باید دولت انجام دهد، ما آماده هرگونه تعامل هستیم تا تمام موانع را کنار بزنیم. ابزار و تجهیزات را نیز می‌توانیم فراهم کنیم. از ظرفیت بریکس و شانگهای می‌توان برای تامین ابزار و تجهیزات استفاده کرد. ذهن را نباید بست. کاری که اینجا انجام دادید حاکی از چشم انداز باز و بلند شما است و در سایر پروژه‌ها نیز این انتظار را داریم.

وی تاکید کرد: آماده هستیم هر مانعی را از مسیر برداریم. موانع را می‌توان حذف کرد. مانع، خود ما هستیم. هر مانعی وجود دارد که نیاز به تصمیم دولت دارد، ما ظرف دو الی سه روز جواب شما را می‌دهیم. لزومی ندارد که یک ماه برای تشکیل یک کمیسیون و رسیدن به پاسخ صبر کنیم. اگر یک روز زودتر تصمیم بگیریم، چند صد هزار میلیارد در وقت، بنزین و آلودگی هوا صرفه جویی می‌شود. ما ایستاده‌ایم و مدام ضرر می‌کنیم، چون فلانی برای جلسه وقت ندارد. همانجا جلسه می‌گذاریم و جواب شما را می‌دهیم. مشکل مردم مشکل ما است و مشکل ما مشکل مردم است. همه کار‌ها را برای حل مشکل مردم انجام می‌دهیم.

پزشکیان اضافه کرد: رئیس دانشگاه بودمو به کارمندان و پزشکان خود می‌گفتم، مریض را اگر خوب تحویل نگیرید، آمدیم و خدایی نکرده من یا شما تصادف کردیم اگر به بیمارستان آوردند و درست جواب ندادند خواهیم مرد. سیستم بهداشت و درمان خصوصی یا دولتی نمی‌شناسد. کاری کنیم که خودمان، قوم و خویش و خواهران و برادران ما در گرفتن خدمت دچار مشکل نشوند. باید به مردم درست خدمت ارائه دهیم. اگر مردم از ما راضی باشند، خدا از ما راضی خواهد بود.

منبع: ایسنا