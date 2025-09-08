رئیس‌جمهور گفت: از ظرفیت بریکس و شانگهای می‌توان برای تامین ابزار و تجهیزات استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -دوشنبه ۱۷ شهریورماه- در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال، با تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: امیدوارم هفته وحدت، شعاری، جلسه‌ای یا اداری نباشد و درون دلی باشد. واقعا وحدت و انسجام را در شهر و کشور خود به شکل عملی اجرایی کنیم. در تئوری ۴۰ سال از وحدت صحبت می‌کنیم، اما با هم مدام دعوا می‌کنیم. نباید دعوا کنیم بلکه باید دست به دست هم داده تا مشکلات کشور را حل کنیم.

وی اظهار کرد: از همه عزیزان تشکر می‌کنم. همیشه در زندگی به این فکر بودم و حتی زمانی که درس می‌خواندم با خودم می‌گفتم که در دنیا چگونه این کار‌ها را انجام می‌دهند. ما در کجای کار هستیم؟ چرا ما از آنان عقب هستیم. چرا من نتوانم کاری را انجام دهم که دنیا انجام می‌دهد. برای این تفکر تلاش کردم و اینگونه زندگی کردم. طوری بود که به هیچ وجه دلم نمی‌خواست از کسی عقب‌تر باشم. اکنون نیز در خصوص مسائلی که وجود دارد، مانند راه یا جاده‌ای که می‌سازیم از خودم سوال می‌کنم در دنیا چطور می‌شود که یک کشور در مدت دو سال یک کاری را انجام می‌دهد، اما ما در عرض ۲۰ سال نمی‌توانیم، گیر کار ما کجا است؟

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اینکه در کشور ما در یک ساختار اداری دو ماه یا یک سال طول می‌کشد که صرفا یک جوابی دهد، هیچ منطقی پشت آن نیست. این‌ها را در دنیا حل کردند ما هم می‌توانیم در داخل حل کنیم. محیط زیست را نباید تخریب کنیم. راه روشن را باید پیدا کنیم. دنیا راه‌ها را رفته است. نمی‌گویم کار خارق العاده‌ای کنیم که خلاقیت دارد، فعلا راه‌هایی که دنیا رفته و تجربه کرده است را چرا ما باید از آنان عقب باشیم. باید به سرعت این عقب ماندگی‌ها را جبران کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در دنیا می‌توانند یک پروژه را دو ساله تمام کنند چرا ما نتوانیم؟ باید به دنبال راهکار باشیم. یک کاری را باید دولت انجام دهد، ما آماده هرگونه تعامل هستیم تا تمام موانع را کنار بزنیم. ابزار و تجهیزات را نیز می‌توانیم فراهم کنیم. از ظرفیت بریکس و شانگهای می‌توان برای تامین ابزار و تجهیزات استفاده کرد. ذهن را نباید بست. کاری که اینجا انجام دادید حاکی از چشم انداز باز و بلند شما است و در سایر پروژه‌ها نیز این انتظار را داریم.

وی تاکید کرد: آماده هستیم هر مانعی را از مسیر برداریم. موانع را می‌توان حذف کرد. مانع، خود ما هستیم. هر مانعی وجود دارد که نیاز به تصمیم دولت دارد، ما ظرف دو الی سه روز جواب شما را می‌دهیم. لزومی ندارد که یک ماه برای تشکیل یک کمیسیون و رسیدن به پاسخ صبر کنیم. اگر یک روز زودتر تصمیم بگیریم، چند صد هزار میلیارد در وقت، بنزین و آلودگی هوا صرفه جویی می‌شود. ما ایستاده‌ایم و مدام ضرر می‌کنیم، چون فلانی برای جلسه وقت ندارد. همانجا جلسه می‌گذاریم و جواب شما را می‌دهیم. مشکل مردم مشکل ما است و مشکل ما مشکل مردم است. همه کار‌ها را برای حل مشکل مردم انجام می‌دهیم.

پزشکیان اضافه کرد: رئیس دانشگاه بودمو به کارمندان و پزشکان خود می‌گفتم، مریض را اگر خوب تحویل نگیرید، آمدیم و خدایی نکرده من یا شما تصادف کردیم اگر به بیمارستان آوردند و درست جواب ندادند خواهیم مرد. سیستم بهداشت و درمان خصوصی یا دولتی نمی‌شناسد. کاری کنیم که خودمان، قوم و خویش و خواهران و برادران ما در گرفتن خدمت دچار مشکل نشوند. باید به مردم درست خدمت ارائه دهیم. اگر مردم از ما راضی باشند، خدا از ما راضی خواهد بود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، شانگهای ، آزادراه تهران - شمال
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال
پزشکیان: برای تسریع در اجرای پروژه‌ها از تجارب جهانی بهره بگیریم
پزشکیان: باید نسلی تربیت کنیم که دغدغه پیشرفت کشور داشته باشد نه سودای مهاجرت
پزشکیان: توصیه‌های رهبر انقلاب نصب العین مسئولان کشور است
باید نسبت به توطئه‌ها بسیار هوشیار عمل کرد
برنامه دولت برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال جاری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خوب تو رییس جمهور هستی یا نه؟! از این ظرفیت استفاده کن. چرا به دیگران میگویی؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بودجه بعلاوه تدبیر و خواست واراده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خب !
استفاده کنید ! چرا نمی‌کنید؟!!!
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دیگه به غرب امیدی ندارید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باسه من از این به بعد فقط بریکس
۱
۲
پاسخ دادن
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عراقچی وارد تونس شد
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
آخرین اخبار
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
عراقچی وارد تونس شد
قدردانی عراقچی از نقش دولت مصر در تسهیلات روند دیپلماسی
تأکید رئیس‌جمهور بر حکمرانی و مدیریت علمی منابع آب و تدوین راهکار‌های ریشه‌ای برای عبور از چالش کم آبی
کشور‌های اسلامی در بیان و عمل جنایات رژیم صهیونیستی را به‌طور جدی محکوم کنند
عراقچی: ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد
دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر
یادداشت توضیحی ایران درباره گزارش‌های گروسی به شورای حکام آژانس
ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه از نهایی شدن تفاهم ایران و آژانس خبر داد
پزشکیان: رژیم صهیونی هیچ مرزی برای جنایت قائل نیست و هر تلاشی برای دیپلماسی را نابود می‌کند
قالیباف میلاد حضرت رسول را به روسای مجالس اسلامی تبریک گفت
شماره جدید «خط حزب الله» منتشر شد؛ یاری غزّه، مسئولیّت امّت پیامبر (ص)
زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به «پیام‌آور اخلاق و عدالت و حقوق انسانی» است
اسلامی: صنعت هسته‌ای ایران بر پایه دانش بومی، پایدار خواهد ماند
بقائی: حمله رژیم صهیونیستی به قطر فوق‌العاده خطرناک و نقض اصول منشور ملل متحد است
دیدار سه‌جانبه میان عراقچی، عبدالعاطی و گروسی در قاهره
قالیباف: اجماع دولت و مجلس فرصتی ارزشمند برای حل مشکلات اقتصادی است
پزشکیان: ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را حل کنیم
اجازه رهبر معظم انقلاب برای پرداخت بخشی از خمس به مردم مظلوم غزه
دیدار وزیر امور خارجه با همتای مصری
تشریح دیدار‌های وزیر امور خارجه در جریان سفر به مصر