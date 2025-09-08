رئیس‌جمهور در پیامی فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد استقلال کشور دوست و برادر، جمهوری تاجیکستان را صمیمانه به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال تاجیکستان به «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهور این کشور تصریح کرد: روابط برادرانه، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان پشتوانه‌ای ارزشمند برای همکاری‌های گسترده‌تر در عرصه‌های مختلف است. اطمینان دارم در پرتو اراده مشترک دو کشور، مناسبات دوستانه در مسیر توسعه و تعمیق روزافزون قرار خواهد گرفت و بیش از پیش شاهد گسترش روابط فیمابین در راستای منافع متقابل خواهیم بود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، استقلال تاجیکستان ، روابط ایران و تاجیکستان
