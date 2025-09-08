رئیس پلیس فتا فارس از شناسایی فردی خبر داد که با ایجاد یک صفحه جعلی در اینستاگرام از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیر حسین سلیمانی رئیس پلیس فتا فارس اظهار کرد: در پی شکایت ۵ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در یک صفحه اینستاگرامی به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آن‌ها کلاهبرداری کرده است، سریعا بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

او افزود: در اظهارات شاکیان مشخص شد این افراد در شبکه اجتماعی اینستاگرامی با فردی که خود را مرتبط به یکی از کارخانه‌های خودرو سازی معرفی می‌کرده است، آشنا شده و او به بهانه ثبت نام و خرید خودرو از آنان کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی در ادامه به ارائه فاکتور‌ها و حواله‌های جعلی توسط متهم به شاکیان اشاره کرد و گفت: متهم برای عادی نشان دادن کار خود پس از واریز وجه توسط شکات به حساب معرفی شده، اقدام به ارائه یکسری حواله‌های جعلی به آنان می‌کرده است.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی، سرانجام متهم را در یکی از شهر‌های جنوبی کشور شناسایی و دستگیر کردند، افزود: این فرد در تحقیقات پلیسی به کلاهبرداری از ۵ نفر به ارزش ۱۵ میلیارد ریال اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس با تأکید بر واریز نکردن هرگونه وجه به افراد ناشناس در فضای مجازی، گفت: شهروندان برای خرید یا پیش خرید خودرو و یا موضوعات مشابه حتما از طریق سایت‌های معتبر و یا سایت‌های مرتبط به کارخانه‌های تولیدی اقدام به ثبت درخواست و یا خرید کنند و هرگز فریب اینگونه آگهی‌ها جعلی در شبکه‌های اجتماعی را نخورند.

او از شهروندان خواست تا در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس