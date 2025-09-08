باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت افتتاح آزادراه تهران _ شمال باند برگشت قطعه دوم گفت: پانزده ونیم کیلومتر باند شرقی قطعه ۲ امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد‌.

وی ادامه داد:از این ۱۵ و نیم کیلومتر، حدود یازده و نیم کیلومترش تونل و گالری است؛ یعنی دل کوه را شکافتیم. این کار در کمال احترام به محیط زیست و با تمام دقتی که به محیط زیست داشتیم، انجام شد.

صادق افزود: ۱۱ و نیم کیلومتر تونل و البته چندین دستگاه پل، حدود ۱.۴ کیلومتر پل، پل‌هایی که انحنا دارند و دانش مهندسی در آنجا هم به اوج خودش رسیده، ساخته شده است. خوشبختانه پروژه در کمال دقت ساخته شده و با توضیحی که جنابعالی دادید، این ۱۵ و نیم کیلومتر قطعه دو باند شرقی امروز به افتتاح شد و زیر بار خواهد رفت. این پروژه کمک می‌کند به تسهیل ترافیک و مصرف سوخت کمتر.

وی ادامه داد: البته که باید قطعه ۳ هم شروع خواهد شد، مخصوصاً ۸ کیلومتری که از گلوگاه و سیاه بیشه تا ولی آباد خواهد بود. آن ۸ کیلومتر را هم به سرعت آغاز خواهیم کرد و در کمال همکاری، باید ملاحظه زیست‌محیطی را هم رعایت بکنیم. این پروژه هم گره‌گشایی بعدی خواهد داشت و امیدوارم که به جز اینکه این تسهیل در رفت و آمد ما برای سفر ایجاد خواهد شد، بتوانیم پاسخگوی مردمی که در روستاها و ییلاقات هستند نیز باشیم.

وی ادامه داد پروژه دیگری که انشالله به زودی به اتمام خواهد رسید، از محدوده منطقه دوآب به شهرستانک که شروع می‌شود تا دهانه جنوبی تونل البرز. این پروژه ۲۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی هم خواهد داشت.

او بیان کرد: با همتی که بنیاد مستضعفان داشت، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه در طول یک سال گذشته بوده است. این هم قدم بلندی است.

قطعات بعدی هم خانم وزیر اتفاقاتی بیفتد. بله، انشالله قطعه سه هشت کیلومترش را عرض کردم؛ بقیه‌اش هم انشالله با تأمین منابع کمتر از سه سال طول خواهد کشید.

ولی خب، نکته‌ای که خانم وزیر گفتند، واقعاً نکته‌ای است که دل کوه را شکافتند. شکافتن حالا بد نیست، شکوفایی دانش مهندسی ماست و می‌بینید که دل کوه و شکافتن کار ارزشمندی است که انجام شده.

از خانم صادق تشکر می‌کنم.

