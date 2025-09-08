باشگاه خبرنگاران جوان _ مجیب حسنی روز دوشنبه در حاشیه بیستمین جشنواره استانی تعاونیهای برتر سیستان و بلوچستان اظهار کرد: براساس ارزیابیهای انجامشده ۲ عنصر اصلی «ارائه تجارب موفق توسط تعاونیها» و «پایبندی به تعهدات در قبال اعضا» در اشاعه فرهنگ تعاون و کار اهمیت دارد.
وی تاکید کرد: این عوامل میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی، تجمیع سرمایهها و مشارکت گستردهتر مردم در حوزه سرمایهگذاری و اقتصاد باشد.
حسنی همچنین گفت: تعاونیها با توجه به ظرفیتهای گسترده اقتصادی و مرزی استان از عناصر مؤثر در بخش اقتصاد محسوب میشوند و باید در اولویت دریافت مجوزها و تسهیلات قرار گیرند.
وی اضافه کرد: تعاونیها از دیرباز بهدلیل بهرهمندی این استان از قابلیتهای متنوع اقتصادی و ظرفیتهای گسترده در حوزه مبادلات مرزی، صادرات و واردات بهعنوان یکی از عناصر فعال و اثرگذار در اقتصاد این منطقه نقشآفرینی کردهاند.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از تعاونیها، افزود: این بخش باید در اولویت صدور مجوزها و بهرهمندی از تسهیلات قرار گیرد تا بتواند نقش خود را در توسعه سیستان و بلوچستان ایفا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اعتماد مردمی در سرمایهگذاری تعاونیها موضوعی کلیدی است و تعاونیها باید در اجرای تعهدات خود نسبت به اعضا با دقت بیشتری عمل کنند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان