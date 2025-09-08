معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی پایتخت از وقوع قتل در محله نبرد تهران خبر داد و گفت: قاتل پس از ارتکاب به قتل خود را کشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ ستاد کارآگاه مرتضی نثاری به تشریح این خبر پرداخت و گفت: شب هشتمین روز از مرداد ماه امسال، از طریق بازپرس ویژه قتل وقوع یک فقره قتل در آدرس خیابان نبرد جنوبی در حوزه کلانتری ۱۳۲ نبرد به اکیپ بررسی صحنه قتل اداره دهم این پلیس اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان اداره دهم در محل حاضر، داخل اتاق خواب جسد مردی ۴۵ ساله، متاهل، کارمند شهرداری، تحصیلات کارشناسی ملبس به لباس داخل منزل به صورت طاق باز مشاهده شد که در بررسی‌های انجام شده آثار ورود یک گلوله از پشت لاله گوش سمت چپ بدون خروج و یک گلوله از خلف آهیانه سمت چپ مشاهده گردید.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در ادامه تحقیقات، خانواده مقتول بیان داشتند که ساعت هفت و نیم شب برادر مقتول ۳۹ ساله که بیش از یکسال است به علت اختلافات خانوادگی منزل را ترک کرده با قرار دادن سلاح کمری پشت سر خواهرزاده اش و تهدید وی، او را مجبور کرده تا با دق الباب وارد ساختمان شود و با جلو قرار دادن وی جلوی چشمی درب آپارتمان منزل پدری در طبقه پنجم که مقتول در آنجا مهمان بوده رفته پس از زدن زنگ و باز شدن در، به صورت ناگهانی وارد منزل شده که در درگیری اقدام به شلیک سه تیر به سمت برادر و پدرش و با انداختن اسلحه در منزل اقدام به فرار می‌نماید.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته از اتاق‌ها یک قبضه سلاح گرم به همراه سه عدد پوکه و یک تیغه خشاب خالی کشف شد و کارآگاهان برای بررسی آن را به آزمایشگاهی مرکز تشخیص هویت ارسال کردند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی گفت: بررسی‌های لازم در محل انجام، حسب دستور قضایی جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل و اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری متهم متواری آغاز شد.

کارآگاهان با شناسایی پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های احتمالی و بازرسی‌های انجام شده نتیجه‌ای بدست نیاوردند و با احتمال اینکه ضارب به خاطر عذاب وجدان اقدام به خودکشی کرده باشد، تحقیقات به سمت بررسی هویت افراد خودکشی کرده و یا اجساد پیدا شده ناشناس تغییر مسیر داد.

وی اظهار داشت: تحقیقات ادامه داشت تا این که عصر روز دهم مرداد یعنی ۲ روز بعد در محله کریم آباد، داخل یک زمین کشاورزی واقع در حوزه کلانتری ۱۷۷ خاورشهر جسد مردی ناشناس حدودا ۴۰ ساله فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری کشف و در بررسی البسه یک عدد عابر بانک به نام قاتل پرونده کشف شد.

سرهنگ نثاری تصریح کرد: بلافاصله جسد به به پزشکی قانونی منتقل شد و در برگ انگشت نگاری متوفی یادشده دارای پنج فقره سابقه کیفری (سرقت) می‌باشد که با معرفی به خانواده مقتول و متوفا، وی را شناسایی کرده و اظهار داشتند که وی برادر مقتول است و به این ترتیب پرونده یک قتل خانوادگی با خودکشی قاتل با مصرف قرص بسته شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس ، قاتل
