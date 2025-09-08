وزیر راه با اشاره به افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر، گفت: پایان سال، ۱۷۰ کیلومتر آزادراه به بهره برداری می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال که صبح امروز با حضو رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: غیرت، شرف، مردانگی و ایستادگی جوانان کشور، پشتوانه اصلی پیشرفت‌های عظیم در توسعه زیرساخت‌ها است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در این پروژه بیش از ۲۵۰۰ نفر از مهندسان، کارگران و پیمانکاران فعال بوده‌اند و هفت پیمانکار اصلی این پروژه را پیش برده‌اند که این نشان‌دهنده توان و قدرت بی‌نظیر مهندسان ایرانی برای سرافرازی ملت است.

صادق با تأکید بر دانش فنی برجسته مهندسی در حوزه تونل‌سازی و پل‌سازی گفت: ایران همیشه خواهد درخشید، نه صرفاً به دلیل اقدامات دولت‌ها، بلکه به خاطر غیرت و دانش مهندسی مردمان این سرزمین.

وی درباره پیشرفت پروژه آزادراه تهران-شمال گفت: اگرچه شروع پروژه به سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد، اما طی ۱۰ تا ۱۲ سال ابتدای شروع پروژه، کمتر از ۲۵ درصد پیشرفت داشته‌ایم.

صادق افزود: در مدت اخیر که وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان ورود کرده‌اند، سرعت پیشرفت به طرز چشمگیری افزایش یافته است. فقط در سال گذشته در تکمیل باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی به اهمیت توجه به دسترسی روستا‌ها و مناطق ییلاقی اطراف پروژه اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم ظرف کمتر از دو سال آینده تمامی دسترسی‌های مورد نیاز مردم ساکن در این مسیر تکمیل شود.

صادق همچنین اعلام کرد: تا پایان سال جاری، ۱۷۰ کیلومتر آزادراه به بهره برداری می‌رسد و پروژه‌های جدیدی به طول بیش از ۴۷۰ کیلومتر نیز کلنگ‌زنی و به پیمانکاران واگذار خواهد شد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌ها گفت: برای توسعه واقعی، باید سرمایه‌گذاران راغب شوند تا منابع خود را در این مسیر به کار گیرند و دولت نیز باید از دخالت‌های بی‌مورد پرهیز کند.

وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که به محیط زیست توجه ویژه شود. تجربه نشان داده هرجا به محیط زیست بی‌توجهی شده، ضربه سختی خورده‌ایم.

