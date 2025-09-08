امنیت به سبک آمریکایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0645\u0648\u062c \u0633\u0631\u0642\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a\u200c\u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627\u060c \u06cc\u06a9 \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06cc \u0647\u062f\u0641 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0645\u0627\u0644\u06a9 \u06f8\u06f8 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0636\u0631\u0628\u200c\u0648\u0634\u062a\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\u00a0\n