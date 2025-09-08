باشگاه خبرنگاران جوان - قرعهکشی مسابقات هندبال در بازیهای آسیایی جوانان بحرین برگزار شد که طی آن تیمهای هندبال جوانان پسر و دختر کشورمان حریفان خود را شناختند.
طبق این قرعهکشی پسران کشورمان در گروه C با تیمهای امارات متحده عربی، قزاقستان و هنگکنگ همگروه شد.
قرعهکشی ۱۴ تیم حاضر در بخش پسران به این شرح است:
گروه A: بحرین – اردن – تایلند
گروه B: کویت – چین - هند
گروه C: ایران – امارات متحده عربی- قزاقستان - هنگ کنگ
گروه D: عربستان – قطر – ازبکستان - مالدیو
همچنین هفت تیم شرکتکننده در بخش هندبال دختران نیز مشخص شدند که براین اساس تیمهای چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان، تایلند و ایران بصورت دورهای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت میکنند.
علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال و سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی بحرین به صورت آنلاین در مراسم قرعهکشی شرکت داشت.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.