شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت نیروهای تبدیل وضعیت نیروهای آموزگاری و دبیری ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تبدیل وضعیت نیروی گامی بزرگ در بهبود شرایط شغلی و حرفه‌ای کارکنان محسوب می‌شود تا آنها با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است پذیرفته شدگان آزمون‌های آموزگاری و دبیری و تکمیل ظرفیت در انتظار تبدیل وضعیت هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروند خبرنگار
با سلام ما داوطلبان آزمون‌های آموزگاری ودبیری وتکمیل ظرفیت از سال ۱۴۰۱ (همکارانی که در پاییز۱۴۰۲دعوت به همکاری شدند که اعلام شده شما‌ها جز قبول‌شدگان نهایی تکمیل هستید ولی سازوکار تکمیل براساس کتبی شد و با ورود کارنامه قرمز‌ها و دوستان زیرحدنصاب ۴۷۰ حق ما ضایع شده و قبول نهایی نشدیم) و از تاریخ ۱۴۰۳٫۰۱٫۰۱ تا ۱۴۰۳٫۰۶٫۰۳۱ قرارداد معین شدیم، لطفا تبدیل وضعیت به پیمانی این لیست را مد نظر قرار دهید. ما خواستار بررسی مجدد پرونده‌های آزمون ۱۴۰۱ هستیم. از تمامی نمایندگان محترم مجلس استدعا داریم صدای ما معترضین به آزمون ۱۴۰۱ باشند.
 
 
برچسب ها: دانش آموزان ، تبدیل وضعیت ، سوژه خبری
نیروهای آموزگاری و دبیری همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
