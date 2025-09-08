مدودف هشدار داد که فنلاند در حال آماده‌سازی برای جنگ علیه روسیه است و با استقرار نیرو‌های ناتو قصد دارد به یک پایگاه علیه روسیه تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد که فنلاند در حال پیگیری سیاست آمادگی برای جنگ علیه روسیه است و اشاره کرد که این کشور ممکن است در حال آماده‌سازی یک پل برای حمله به خاک روسیه باشد.

مدودف در ستونی برای خبرگزاری «تاس» با عنوان «دکترین جدید فنلاند: حماقت، دروغ و ناسپاسی» تاکید کرد که پیوستن هلسینکی به ناتو تنها یک اقدام دفاعی نبوده، بلکه گامی خصمانه با هدف آمادگی برای رویارویی احتمالی با روسیه است.

او به مشارکت کامل ناتو در این طرح‌ها اشاره کرد و گفت که این پیمان از تمامی محیط‌های عملیاتی در فنلاند، از جمله زمین، دریا، هوا، فضا و فضای سایبری، برای این منظور بهره می‌برد. او همچنین به افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه اشاره کرد.

مدودف توضیح داد که عملیاتی برای ایجاد یک ساختار فرماندهی برای نیرو‌های زمینی پیشرفته ناتو در لاپلند در حال انجام است، با این امکان که در صورت تغییر وضعیت عملیاتی، تعداد نیرو‌ها به یک لشکر کامل شامل ۵ هزار سرباز افزایش یابد. همچنین یک مقر فرماندهی برای بخش زمینی در سطح سپاه در شهر میکلی مستقر خواهد شد.

مدودف تاکید کرد که این تحرکات مستقیما روسیه را هدف قرار داده است و به ساخت پادگان‌های جدیدی اشاره کرد که برجسته‌ترین آنها در شهر «ایوالو»، واقع در ۴۰ کیلومتری مرز روسیه، قرار دارد.

منبع: آر تی

