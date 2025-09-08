شهردار منطقه یک تهران از اجرای دو پروژه مهم در حوزه فضای سبز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق بین، شهردار منطقه یک تهران گفت: سه شنبه ۱۸ شهریور ماه در آستانه میلاد پر برکت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم آغاز پروژه آماده سازی دو بوستان در محلات اراج و زعفرانیه به مساحت ۳ هکتار با هدف ارتقای سرانهها و حفظ و نگهداری از فضاهای سبز موجود با حضور اعضای شورای شهر، داوود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مدیران شهری منطقه یک و ... برگزار میشود.
وی ادامه داد: پروژه بوستان محله اراج به مساحت ۲ هکتار قرار دارد که پس از پاکسازی و آمادهسازی زیستبوم زمین از جمله جمعآوری نخالهها، خشکهگیری و... بستر برای واکاری و کاشت نهال و درختچهها با حفظ درختان موجود برای ایجاد فضای سبز پایدار فراهم میشود و با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و بافت پیرامونی نقش مهمی در ساماندهی ترافیک منطقه خواهد داشت.
او در مورد بوستان محله زعفرانیه نیز گفت: پروژه بوستان در محله زعفرانیه نیز به مساحت بیش از ۱۰ هزار متر مربع آغاز شده که با توجه به درختان ارزشمند این باغ و طرح پیش بینی شده، این بوستان به امکانات متنوعی مجهز میشود تا تجربهای مطلوب برای خانوادهها رقم بخورد که این امکانات شامل رینگ پیادهروی، نیمکتهای استراحت، پایههای چراغ جهت روشنایی مسیر، سرویسهای بهداشتی و زمین بازی ایمن برای کودکان خواهد بود.
گفتنی است منطقه یک دارای ۲۱۶ بوستان منطقهای، فرامنطقهای و محلی به مساحت کل بیش از ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار متر مربع است و سرانه فضای سبز داخل محدوده آن ۲۹٫۶ متر مربع و با محدوده جنگل کاری ۳۱٫۱۹ متر مربع است.