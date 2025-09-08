باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه جامع علمی کاربردی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ثبت‌نام و انتخاب رشته از امروز دوشنبه؛ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ آغاز شده و در روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ پایان می‌یابد.

بر اساس این اطلاعیه، متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق «دفترچه راهنمای ثبت‌نام» به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. دفترچه راهنما، هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.

الف) روش گزینش دانشجو

گزینش دانشجو در کدرشته‌محل‌های تحصیلی بر اساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد و ایثارگران، شاغل، بومی و با توجه به صلاحیت‌های عمومی متقاضیان با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد. برای هر یک از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری خواهد بود.

ب) اقدامات لازم برای ثبت‌نام‌

۱- دریافت و مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان.

۲- آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.

۳- خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام.

۴- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ ۱۴۰ هزار ریال.

۵- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

۶- مسئولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضی خواهد بود.

۷- مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست، بنابراین در زمان تکمیل اطلاعات تقاضانامه دقت لازم را به عمل آورید.

۸- در هر مرحله از پذیرش (ثبت‌نام، پذیرفته‌شدن، حین تحصیل در دانشگاه) مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

۹- متقاضی لازم است پس از پایان ثبت‌نام الکترونیکی از تمامی صفحات، پرینت تهیه کرده و نزد خود نگهدارد.

یادآوری: دانش‌آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴موفق به اخذ مدرک دیپلم خواهند شد مجاز به ثبت‌نام و انتخاب کدرشته‌محل هستند.

پ) دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی

به متقاضیان توصیه می‌شود مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش‌نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را بر اساس بند‌های سامانه ثبت‌نام وارد کنند.

راهنمای جامع نحوه تکمیل فرم در سامانه ثبت‌نام اینترنتی موجود است و متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به این راهنما مراجعه کنند. متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت کنند. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در صورت پذیرفته‌شدن، قبولی وی لغو و از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.

ت) نکات و توصیه‌های مهم‌

۱) اگر از طریق کافی‌نت اقدام به ثبت‌نام می‌کنید، تمامی مراحل ثبت‌نامی را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط در کافی‌نت نظارت مستقیم داشته باشید.

۲) پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداری شماره پرونده، کد پیگیری و تقاضانامه اقدام کنید.

۳) در انتخاب کدرشته‌محل‌های انتخابی خود با دقت عمل کنید، زیرا پس از دریافت کد پیگیری به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح یا جابجایی کد رشته محل‌ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴) هرگونه تغییری از طریق نشریه پیک سنجش (هفته‌نامه خبری و اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور)، درگاه اطلاع رسانی این سازمان و در صورت لزوم از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد شد.