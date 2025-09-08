به مناسبت فرارسیدن میلاد نورانی پیامبر؛ حضرت محمد (ص) و هفته وحدت، فضا‌های شهری منطقه ۲ آذین‌بندی و به نام پیامبر مهربانی مزین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۲، علی‌اصغر طاهری، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست این منطقه گفت: هم‌زمان با ولادت حضرت محمد (ص) و هفته وحدت در راستای زیباسازی سیما و منظر شهری آذین‌بندی میادین، معابر شهری و بزرگراهی انجام شد

 وی افزود: هم‌زمان با فضاسازی محیطی و آذین‌بندی معابر و بزرگراه‌های سطح منطقه، طرح دیوارنگاری مضامین میلاد فرخنده حضرت رسول (ص) در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اجرا شد.

 طاهری افزود: هنر به‌عنوان فراگیرترین و تأثیرگذارترین زبان ارتباطی در مسیر جریان‌سازی و اثربخشی فرهنگی میان عموم مردم شناخته می‌شود و در همین راستا مدیریت شهری منطقه تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان هنر در فضاسازی محیطی، ضمن تبریک ولادت فرخنده پیامبر اکرم (ص)، به ترویج ارزش‌های وحدت و همدلی بپردازد.

وی با اشاره به نصب المان‌های رنگی در بزرگراه شهید چمران، تقاطع جلال آل‌احمد و ورودی محله کوی نصر گفت: به‌منظور ایجاد حس زیبایی و نشاط در فضا‌های شهری و زیباسازی چهره شهر پرچم‌های ایران و پرچم‌های الوان در رنگ‌های متنوع و شاد در معابر اصلی، بوستان‌ها و میادین برافراشته شد.

برچسب ها: هفته وحدت ، خدمات شهری
