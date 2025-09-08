باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار آر تی در اراضی اشغالی گزارش داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل یک پهپاد را در منطقه وادی عربه در جنوب دریای مرده شناسایی کرده است. او اشاره کرد که آژیر‌های هشدار بار دیگر در منطقه فرودگاه رامون به صدا درآمده‌اند.

این خبرنگار همچنین گفت که آژیر‌های خطر در جنوب صحرای نقب در منطقه دیمونا و اطراف تاسیسات هسته‌ای رژیم تروریستی به دلیل نفوذ یک پهپاد همچنان به صدا درآمدند.

در پی هشدار‌های منطقه دیمونا، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که نیروی هوایی این رژیم یک پهپاد شلیک‌شده از یمن را رهگیری کرده است. وب‌سایت «وای‌نت» گزارش داد که نیروی هوایی اسرائیل برای رهگیری دست‌کم یک پهپاد شلیک‌شده از یمن در منطقه ایلات اقدام کرده است، پیش از آنکه جبهه داخلی پایان این رویداد را با رهگیری پهپاد اعلام کند.

با این حال، آژیر‌های هشدار همچنان در چندین منطقه به صدا درمی‌آیند و تصاویری نیز از سقوط یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه رامون منتشر شده است.

شایان ذکر است که روز یکشنبه، سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که یک پهپاد شلیک‌شده از یمن، به سالن مسافران در فرودگاه رامون در نقب اصابت کرده است.

در همین راستا، روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از «آوی اشکینازی»، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل، نوشت: «یمنی‌ها برای دو بار موفق شده‌اند یک فرودگاه بین‌المللی در داخل اسرائیل را هدف قرار دهند. بار اول در فرودگاه بن‌گوریون بود و اکنون در فرودگاه رامون و این یک شکست فاحش است.»

منبع: آر تی