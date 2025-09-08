مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از انجام موفق پروژه جهادی رفع پرباری ترانسفورماتور‌ها در این شرکت در دو ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صنیع، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم شرکت توزیع نیروی برق استان فارس جهت تامین برق پایدار و مطمئن شبکه برق، تعدیل بار و جابه‌جایی ترانس‌ها در شبکه برق است.

او با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در سوختن و آسیب دیدن ترانسفورماتور‌های شبکه برق، بهره‌برداری نامناسب و بار اضافه این تجهیزات به‌ویژه در ساعات اوج مصرف است، افزود: ضروری است به منظور حفظ و نگهداری از این تجهیزات و جلوگیری از بروز هرگونه حوادث اتفاقی، نسبت به بارگیری مناسب و تعدیل بار ترانسفورماتور‌های پربار اقدام شود.

صنیع یادآورشد: علاوه بر این، شرایط نامناسب آب‌وهوایی و گرمای هوا، اثرات نامطلوبی بر تجهیزات شبکه برق می‌گذارد که همین امر اقدام برای اصلاح و تعمیرات پیشگیرانه این تجهیزات را دوچندان می‌کند.

مدیر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیان کرد: در راستای تأمین برق پایدار برای مشترکان استان و در قالب پیاده‌سازی سیستم مدیریت دارایی فیزیکی، پروژه تعدیل بار ترانسفورماتور‌های پربار این شرکت در سطح استان فارس در دستور کار قرار گرفت که با همکاری ۴۰۶ نفر از کارکنان، در مجموع ۶۶۵ دستگاه ترانسفورماتور پربار از طریق جابه‌جایی با ترانس‌های کم بار، انتقال بار به ترانس‌های مجاور و یا افزایش قدرت ترانس‌ها در مدت زمان ۶۰ روز تعدیل بار شدند.

صنیع تصریح کرد: این اقدام ضمن پیشگیری از حوادث ترانسفورماتور‌ها و کاهش تلفات شبکه، باعث افزایش طول عمر ترانس‌ها و حفظ سرمایه‌های شرکت به ارزش تقریبی ۱۹۶۰ میلیارد ریال شد.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: شرکت توزیع برق فارس ، تعدیل بار ، ترانسفور
خبرهای مرتبط
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری
انتقال پسماندهای ترانسفورماتور آلوده بهPCB
مجسمه ترانسفورمرز در ایران+عکس
برگزاری یادواره شهدای مدافع حرم و شهدای ایران ترانسفو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشن میلاد پیامبر رحمت (ص) و صادق آل محمد (ع) در سومین حرم اهل بیت + فیلم و تصاویر
برداشت ۱۴۰ هزار تُن لیموترش از باغ‌های جهرم آغاز شد
اتحاد استان‌های فارس، کرمان و یزد برای نجات گورخر آسیایی
واگذاری بیش از ۴۸۰۰ واحد مسکونی و زمین به تعاونی‌ها در فارس
آخرین اخبار
واگذاری بیش از ۴۸۰۰ واحد مسکونی و زمین به تعاونی‌ها در فارس
جشن میلاد پیامبر رحمت (ص) و صادق آل محمد (ع) در سومین حرم اهل بیت + فیلم و تصاویر
اتحاد استان‌های فارس، کرمان و یزد برای نجات گورخر آسیایی
برداشت ۱۴۰ هزار تُن لیموترش از باغ‌های جهرم آغاز شد
فراخوان وحدت در دیوارنگاره امت احمد
عملیات ۱۲ روزه مقاومت، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد
توقیف محموله ۲۴ هزار لیتری فرآورده‌های نفتی غیرمجاز در داراب
برداشت ۲ میلیاردی از طریق ارسال پیامک و لینک جعلی در کازرون
توقیف محموله ۲۶ تنی ذرت خارجی در مرودشت
رسم غلط تیراندازی در عروسی حادثه آفرید
اصلاحات سامانه‌ای برای تسهیل صادرات انجام شده است
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور در شیراز
ثبت ۲۹ وقف جدید به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد تومان در فارس