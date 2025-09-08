باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران در حاشیه جشنواره ملی «تحول در روشهای آموزش و محیطهای یادگیری» که با حضور رئیسجمهور، در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آمادگی شهر تهران برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی گفت: روز ۱۵ شهریور در شهر تهران مانور بازگشایی برگزار کردیم، با این نگاه که میزان آمادگی مدارس و همکاران را برای بازگشایی بسنجیم.
وی با بیان اینکه اطلاعات خوبی جمع آوری شد و نقصهای احتمالی هم در یکی دو هفته ترمیم خواهد شد، افزود: همه ما آماده هستیم که روز اول مهر بازگشایی پرشکوهی را برای دانش آموزان داشته باشیم و میزبان دانش آموزان باشیم.
برای شروع سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود
وی با بیان اینکه هیچ کمبود معلمی نداریم، ادامه داد: هیچ کلاس بدون معلمی برای شروع سال تحصیلی نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ۲۲ فضای آموزشی به جمع فضاهای آموزشی ما اضافه خواهد شد، گفت: کارگروههای پروژه مهر کار خود را از حیث زیباسازی فضای مدرسه و تجهیزات برای آمادگی حضور دانش آموزان انجام دادهاند و همه چیز مهیاست که مهر باشکوهی داشته باشیم.
پارسا با بیان اینکه هر ساله جشن غنچهها و جشن شکوفهها را داریم که امسال هم قاعدتاً این اتفاق یک روز زودتر انجام میشود افزود: دانش آموزان حضور پیدا میکنند تا با محیط مدرسه آشنا شوند، تلاش میکنیم که شرایطی فراهم کنیم که روز خاطره انگیزی برای دانش آموزان در روز اول مدرسه داشته باشند.
دانش آموزان اتباع دارای مدارک مثبت و مورد تایید وزارت کشور را ثبت نام میکنیم
وی با بیان اینکه حدود ۸۰ هزار دانش آموز اول ابتدایی داریم که بر اساس عدد سال گذشته حدود ۵۰ هزار نفر هم دانش آموز پیش دبستانی داریم ادامه داد: آمار کاهشی بوده و بخش عمده آن هم مربوط به اتباع است، حدود ۶۰ هزار اتباع در شهر تهران داشتیم که افراد دارای مدارک مثبت و مورد تایید وزارت کشور را ثبت نام میکنیم.
پارسا ادامه داد: فکر میکنم حدود ۵۰ درصد آنها ثبت نام شوند و ۵۰ درصد دیگر مدارک قانونی هویتی نداشته و قاعدتاً نمیتوانیم آنها را ثبت نامکنیم.
وی با بیان اینکه موضوع سرویس مدارس در سامانه سپند و با شهرداری است که آموزش و پرورش در اصل بر اجرای آن نظارت میکند اظهار کرد: دانش آموزان و اولیا میتوانند با مراجعه به سامانه «سپند»، ثبت نام کرده، از پیمانکارهای مجاز استفاده و کار خود را پیش ببرند، ما هم بر سامانه سپند و هم بر پیمانکاران و کار آنها نظارت خواهیم کرد، در انجمن اولیا مربیان نیز پیگیر این مسئله هستند.
