باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه هفته فرهنگی شهرستان تهران امروز (دوشنبه) به میزبانی فرمانداری تهران برگزار شد؛ و اعضای حاضر در این جلسه به بررسی اقدامات قابل اجرا در هفته فرهنگی پرداختند و شهرداری تهران و میراث فرهنگی در این خصوص ارزیابی خود را ارائه دادند.

علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در این نشست اظهار کرد: نیاز است بازتوانی از طریق معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران صورت بگیرد چرا که نگرش در جوانان تغییر کرده است. مقداری از نیاز‌های جوانانمان عقب هستیم و به همین دلیل برنامه‌ها و اثرات اقداماتمان به نتیجه نمی‌رسد؛ باید خودمان را به جامعه نزدیک کنیم. هرچقدر هم بتوانیم برنامه‌ها را خانوادگی‌تر کنیم، اثر بخشی بیشتری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در موضوع فرهنگی خودمان نباید برای خودمان برنامه اجرا کنیم؛ بلکه در هفته فرهنگی باید تهران را به غیر تهرانی‌ها معرفی کنیم و باید لایه‌های پنهان شهر را نشان دهیم. ما نسبت به جذابیت‌های تهران غافل هستیم؛ مظلوم‌ترین شهر تهران است چرا که در هر شهر یک ویژگی از آثار آن وجود دارد، اما در تهران اینگونه نیست. در شهر تهران ۱۸ بازی بومی وجود دارد که مختص خود تهران است؛ اما این ویژگی معرفی نشده است.

در ادامه حسین خوش اقبال فرماندار تهران در این جلسه با اشاره به اهمیت و نقش شهرداری تهران در هفته فرهنگی، اظهار کرد: تهران خانه دوم همه ایرانیان است؛ مردم در جنگ ۱۲ روزه همراهی و صبوری کردند و دشمن مأیوس شد؛ به همین دلیل همه باید پای کار بیاییم. جامعه نیاز به شادابی و نگرش جدید دارد و ما باید به عنوان دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: شهرداری، میراث فرهنگی و امور مساجد با استفاده از مکان‌های تحت اختیاراتشان کمک کنند تا از هفته فرهنگی امسال بهتر از سال گذشته بهره ببریم؛ باید از تجارب سال‌های گذشته استفاده کنیم و دشمن را با این هماهنگی مأیوس کنیم. محوریت ما در این هفته باید دستگاه‌های فرهنگی باشند؛ دستگاه‌هایی مثل شهرداری به خوبی می‌توانند کمک کنند.

خوش اقبال با بیان اینکه دشمن قصد داشت سه روزه حکومت را ساقط کند، عنوان کرد: مردم ایستادند و وفادار بودند؛ باید قدرشناس مردم باشیم. هرچه داریم از مردم است و نباید فقط در در روز‌های سخت از آنها کمک بخواهیم. این ایام بهترین فرصت است که برای شاد کردن مردم متفاوت‌تر از سال‌های گذشته هرآنچه در توان داریم به اجرا برسانیم.

وی ادامه داد: اقدامات باید به شکلی باشد که بازتاب خوبی در دنیا داشته باشد و هر کسی که به خیابان می‌آید متوجه تفاوت در این هفته شود. تا فرصت داریم در این ایام از پیشکسوتان یاد و تقدیر کنیم و سنت‌ها را به مردم نشان دهیم. با مشورت و مشارکت همه دستگاه‌های فرهنگی برنامه‌ها را به نتیجه برسانیم.

فرماندار تهران در پایان تأکید کرد: از مجموعه شهرداری خواهش دارم باتوجه به امکاناتش در تمام مناطق برنامه‌های خوبی را اجرا کند و جوری باشد که مردم در هر محله احساس کنند که اتفاق خاصی در حال رخ دادن است. باید فرهنگ تهران را به کشور و دنیا معرفی کنیم و حتما همه دستگاه‌ها برنامه شاخص داشته باشند؛ توقع داریم امسال متفاوت از سال گذشته باشیم.