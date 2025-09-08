باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید کمال پاک‌فطرت در یک نشست خبری اظهارکرد: با نگاهی که در شهرداری و شورای دوره ششم رخ داده، شاهد یک تحول چشم‌گیر در شهر شیراز هستیم.

او ادامه داد: با همراهی و تعامل بسیاری از دستگاه‌های خدمات رسان، اجرایی و فرهنگی این کلانشهر، اقدامات خوبی ایجاد شده است.

شهردار منطقه ۲ شیراز با اشاره به وجود ۲۸ محله در قالب ۱۸۰۰ هکتار محدوده، ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۱۸۷ هزار نفر جمعیت این منطقه، گفت: متاسفانه وجود سکونتگاه‌هایی که ساختار شهری در آنها رعایت نشده و ریز پلاک‌های موجود در سطح این منطقه، موجب بروز معضلات شهری شده است.

پاکف‌فطرت خاطرنشان کرد: بیشترین حجم اتباع بیگانه شیراز به منطقه ۲ این کلانشهر پناه آورده بودند و این چالش به سهم خود نیز موجب افزایش معضلات شد.

او به انتقال بخش عمده‌ای از انبار ضایعات که تصمیم غلطی بود که موجب شد این منطقه با مشکلات دیگری مواجه شود هم اشاره و عنوان کرد: بالغ بر ۱۲۰ انبار ضایعاتی غیرمجاز در این منطقه وجود دارد و ما نه تنها توانایی برخورد با آنها را نداریم بلکه تعداد آنها هم افزایش پیدا کرده است.

شهردار منطقه ۲ شیراز که معتقد است مشکل قوانین هم در این باره جود دارد، اضافه کرد: یک سایت ۱۰ هکتاری در جنوب شرقی شیراز برای انتقال این انبار‌ها پیش‌بینی شده، اما بعضی از دستگاه‌ها برای ساماندهی این موضوع، پای کار نمی‌آیند.

پاک‌فطرت با تاکید بر این نکته که پروژه‌های خدمات شهری برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: در این راستا ۱۹ پروژه و ۳۳ ریز پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان در سرفصل‌های مختلف امسال برای منطقه ۲ پیش‌بینی شده است.

او بودجه عمرانی این منطقه را ۶۸۸ میلیارد تومان اعلام کرد که تا ابتدای شهریور ماه ۳۷ درصد آن محقق شده است.

شهردار منطقه ۲ شیراز ادامه داد: معتقدیم در این منطقه با شرایط ویژه‌ای که دارد، حوزه فرهنگی، شهرنشینی، شهروندی و شیرازنشینی باید در اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرد.

پاک‌فطرت در بخش دیگری از سخنانش برگزاری پیاده روی دانش‌آموزی، برگزاری سه دوره جشنواره محلات، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، حضور در میز خدمت و ارتباط مستقیم با مردم و ... را از مهمترین اقدامات این منطقه در یک سال اخیر عنوان کرد و گفت: دوشنبه‌های هر هفته میز خدمت در مساجد نیز برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: مردم شیراز در کنار برند‌های تاریخی، مذهبی، گردشگری، پزشکی و ... خود نیز برند هستند و باید به مشکلات آنها بپردازیم و بافت‌های فرسوده را با تحول جدی به سامان برسانیم.

شهردار منطقه ۲ شیراز اذعان کرد: پس از انقلاب هیچ مجموعه ورزشی برای بانوان نداشتیم و اولین مجموعه در منطقه محروم شهرک بهار و در جنوب شرقی‌ترین نقطه شیراز با یک طراحی فاخر در دستور کار است.

پاک‌فطرت ادامه داد: مجموعه ورزشی غلامحسین پیروانی نیز در دست طراحی است.

او به اجرای ۲۶ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۱۷۴ میلیارد تومان شامل توسعه و تجهیز تسهیلات ترافیکی، بهسازی بوستان‌های سطح منطقه، سرویس‌های بهداشتی در اماکن عمومی، سالن ورزشی غیرتوپی چند منظوره، چمن مصنوعی و .. نیز اشاره کرد و افزود: شهرداری منطقه ۲ شیراز در جذب بودجه خدمات شهری رتبه نخست را دارد.

شهردار منطقه ۲ شیراز در خصوص احداث آرامگاه آبش خاتون، نخستین فرمانروای زن در استان فارس هم اشاره و عنوان کرد: مسیر عبوری این آرامگاه در مرحله پایانی طراحی قرار دارد.

پاک‌فطرت به مجتمع بازرگانان شیراز هم اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ معبری در مجاورت این مجتمع پیش‌بینی شده بود و بر این اساس، اجازه احداث درب داده شد، اما با اعتراض غرفه داران مواجه شد. نمایندگان مجلس و استانداری ورود کردند تا این درب باز شود. همچنین مقرر شد تا تعیین تکلیف قانونی، هیچ اقدامی انجام نشود که البته هنوز هم تعیین تکلیف نشده است.

او وجود بارفروشان در این منطقه را هم معضلی فرهنگی ذکر کرد و افزود: عمده کار ساماندهی بار فروشان در حوزه حدمات شهری است و تعدادی مجوز دارند و تعدادی هم بدون مجوز هستند.

شهردار منطقه ۲ شیراز اضافه کرد: بسیاری از پارک‌های این منطقه به دلیل مشکلات فرهنگی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیازمند همراهی همگانی دستگاه‌های مختلف در این باره هستیم.

پاک‌فطرت اضافه کرد: پردیس سینمایی امین تارخ در منطقه ۲ نیز به صورت دوره‌ای برای بعضی از مناطق محروم این، اکران رایگان دارد.

او در خاتمه سخنانش به چرایی تعطیلی پروژه ۴۵ متری محراب هم اشاره کرد و گفت: اوایل شورای ششم این مهم مطرح شده بود و پس از اینکه تقاطع احمد بن موسی و مدافعان سلامت اجرا شد، عملا این پروژه کارایی خود را از دست داد و از طرفی خیابان موازی با پایگاه موجب تقارن بود و این پروژه را فعلا تعطیل کرده‌ایم تا با مطالعه و طراحی جدید دیگری، آن را اجرایی کنیم.

ناظر شورای شهر شیراز در منطقه ۲ شهرداری شیراز نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مناطق ۱۱ گانه شهرداری این کلانشهر، خاطرنشان کرد: منطقه ۲ شیراز، منطقه‌ای منحصر‌به‌فرد با ظرفیت‌هایی چون؛ فرودگاه، چند دانشگاه، بافت و مناطق کم برخوردار و ... است.

محمدتقی تذروری به تلاش برای ارتقای منطقه در ابعاد سرانه ورزشی، تکمیل پروژه‌های عمرانی و ... اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌های انجام شده، اما نسبت به این منطقه کوتاهی شده است. ما حتی دنبال یک فضا برای فرهنگسرا هستیم. همچنین اگرچه در بخش ورزشی با رشد بسیار خوبی در این منطقه مواجه شده‌ایم، اما نیازمند فضای فرهنگی هستیم.

او با بیان این نکته که جهش عمرانی، شیراز را به کلانشهری پویا تبدیل کرده است، گفت: تلاش ما تزریق امید، نشاط و شادابی در سطح منطقه ۲ است.