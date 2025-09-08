با حضور نماینده شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان مدرسه ۳ کلاسه خیر ساز روستای دمیرچی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه مهربان گفت:مدرسه ۳کلاسه خیر ساز مالک اشتر روستای دمیرچی توسط خیرین مدرسه ساز حاج کرامت اسدی و حاج شیر محمد عسگری از خیرین مدرسه ساز کشوری در روستای دور افتاده و صعب العبور روستای دمیرچی احداث شده است.

میر هاشم موسوی گفت:این مدرسه در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر مربع با اعتبار ۳میلیارد و ۵۰میلیون تومان توسط خیرین مدرسه ساز احداث شده است.

وی افزود:این مدرسه ۴۰ دانش آموز و ۴ پرسنل آموزشی دارد و در یکی از روستا‌های محروم منطقه مهربان احداث شده است.

ابراهیمی بخشدار بخش مهربان هم گفت:مشارکت خیرین در بخش مهربان در پروژه‌های عمرانی از جمله مدرسه سازی، عمران روستایی، بهداشتی و درمانی و راه‌های روستایی خیلی بالاست که در این زمینه جذب اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از خیرین در این پروژه‌ها در تاریخ منطقه بی نظیر است.

ابراهیمی افزود:به همت خیرین مدرسه نزدیک به ۴۰میلیارد تومان در ۷مدرسه جذب شده است و در مهر امسال شاهد افتتاح مدارس آزادی و عفت شهر مهربان خواهیم بود که با مشارکت خیرین مدرسه ساز احداث شده است.

امام جمعه مهربان گفت:حضور ۴وزیر در منطقه مهربان موجب شده است که شاهد حل مشکلات چندین ساله این منطقه باشیم.

وی افزود:با تلاش‌های نماینده محترم شهرستان شاهد حضور این وزرا بودیم و به خیر و برکت این وزرا الان شاهد حل مشکل آب شرب شهر مهربان و سد قیصریه هستیم.

وی افزود:با حضور وزیر آموزش و پرورش در منطقه مهربان الان شاهد برکات این سفر‌ها به منطقه مهربان هستیم.