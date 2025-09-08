باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست امروز شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب تشکیل شد مدیرعامل موسسه عمره سعادت با اشاره به اینکه در قالب عملیات عمره ۱۴۰۴ تاکنون ۷۷۰۰ زائر به عربستان اعزام شده‌اند، افزود: با افزایش پرواز‌ها روزانه حدود هزار عمره گزار از استان‌های مختلف به سرزمین وحی مشرف خواهند شد.

آقای نصرالله فرهمند با بیان اینکه پرواز‌های جدید ۲۶۰ نفر ظرفیت دارند، ادامه داد: یک پرواز از تهران و پرواز دوم از دیگر استان‌ها خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به اینکه نظرسنجی‌ها از رضایت نسبی زائران از خدمات تغذیه و تدارکات حکایت دارد از معاون حج و عمره سازمان حج و مدیرعامل موسسه عمره سعادت خواست که با توجه به افزایش ظرفیت اعزام ها، به اسکان عمره گزاران توجه و تسهیلات لازم با اتخاذ تدابیر مناسب فراهم شود.

آقای علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت هم با توجه تاکید سرپرست حجاج ایرانی از اعضای هیئت مدیره موسسه عمره سعات خواست برای بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص اسکان عمره گزاران، جلسه فوق العاده برگزار کنند و همه جهات را در راستای خدمات رسانی مطلوب به زائران مد نظر قرار دهند.

در ادامه این نشست، معاون حج وعمره سازمان حج با توجه به اعلام زمانبندی وزارت حج عربستان در خصوص حج پیش رو، از پیش ثبت نام از متقاضیان حج ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهرماه خبر داد و به دارندگان اسناد سپرده گذاری حج توصیه کرد که حتما با مراجعه به سامانه این سازمان، اطلاعات خود را بروز رسانی کنند.

آقای اکبر رضایی تاکید کرد: شرط ثبت نام قطعی مشارکت در پیش ثبت نام است و بروز رسانی اطلاعات در قدرت انتخاب افراد و سهمیه‌ای که برای استان‌ها در نظر گرفته خواهد شد؛ تاثیر دارد.

این جلسه با گزارش معاون عتبات سازمان حج در خصوص آمار اعزام‌ها به عتبات ادامه یافت.

آقای مرتضی آقایی با بیان اینکه در دهه آخر شهریور روزانه حدود چهل کاروان به صورت زمینی و هوایی از استان‌های مختلف عازم عراق می‌شوند، افزود: استان تهران بیشترین سهم را در اعزام‌ها خواهد داشت.

وی به تدابیر اندیشیده شده برای ادامه فعالیت بخش خصوصی در اعزام زائران به اعتاب مقدسه در عراق اشاره کرد و رئیس سازمان حج و زیارت هم تاکید کرد: به نحوی عمل شود که بخش خصوص ماموریت خود را بتواند انجام دهد و با برنامه ریزی مناسب، اعزام‌های هوایی دچار خلل نشود.

در پایان این جلسه، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز از برگزاری برنامه‌ای ویژه بمناسبت گرامیداشت دهمین سال شهادت شهدای منا و مسجدالحرام باتفاق بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوم مهر ماه خبر داد و گفت: این برنامه در سالن اجتماعات مجموعه حج و زیارت و با حضور خانواده محترم شهدا برگزار خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حاج