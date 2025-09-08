مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از تولید ۶ هزار و ۶۰۰ تن گلابی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - -مسعود جعفرنژاد  اظهار کرد: سطح زیر کشت گلابی در آذربایجان شرقی ۶۷۵ هکتار است که ۶۵۱ هکتار آن بارور و ۲۴ هکتار غیر بارور است.

وی افزود: متوسط عملکرد تولید گلابی در استان ۱۰ تن در هکتار برآورد می‌شود، در حالی که عملکرد باغات شاخص بین ۱۸ تا ۲۵ تن در هر هکتار متغیر است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تولید این محصول در اغلب شهرستان‌های استان انجام می‌گیرد که شهرستان شبستر با مساحت ۲۳۱ هکتار و تولید ۲ هزار و ۸۳۳ تن محصول (۴۳ درصد محصول کل استان) رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است. شهرستان‌های سراب با مساحت ۹۲.۵ هکتار و تولید ٦٧٠ تن و میانه با مساحت ۷۸ هکتار و تولید ٨٤٠ تن محصول به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به پایه‌های مورد استفاده در باغات گلابی افزود: پایه‌های بذری، پایه‌های رویشی «پیرودو وارف» و «OHF» در استان به‌کار گرفته می‌شود.

جعفرنژاد گفت: ارقام عمده گلابی استان شامل بیروتی (دیررس)، درگزی (دیررس)، مشو (میان‌رس)، رقم محلی اندرکانی، شاه‌میوه (زودرس) و ارقام جدیدی همچون اتروشکا (زودرس) است.

وی شرایط اقلیمی خاص آذربایجان شرقی استفاده از پایه‌های مناسب و کشت ارقام بازارپسند را از عوامل افزایش کیفیت محصول برشمرد و افزود: کیفیت بالای گلابی تولیدی استان زمینه فروش آن را در بازار‌های کشور‌های همجوار و سایر استان‌ها فراهم کرده است.

