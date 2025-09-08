باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز دوشنبه حداقل ۱۴ معترض پس از شلیک گاز اشکآور و ماشین آبپاش توسط پلیس نپال برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که خواستار لغو ممنوعیت رسانههای اجتماعی توسط دولت و مقابله با فساد بودند، کشته شدند.
شخار خانال، سخنگوی پلیس دره کاتماندو به خبرگزاری فرانسه گفت: «تاکنون ۱۴ معترض کشته و ۸۷ نفر زخمی شدهاند.»
دولت نپال ۲۶ پلتفرم رسانه اجتماعی از جمله واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام، لینکدین و یوتیوب را مسدود کرده است.
این ممنوعیت پس از یک هفته مهلت به این وبسایتهای رسانههای اجتماعی برای ثبت نام زیر نظر دولت نپال اعمال شد. این وبسایتها تا ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) فرصت داشتند تا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نام کنند.
برای جلوگیری از بسته شدن این شبکه ها در این کشور، آنها باید یک رابط محلی، یک مسئول رسیدگی به شکایات و یک فرد مسئول برای انطباق با مقررات و اصول کشور معرفی میکردند.
منبع: خبرگزاری فرانسه