حداقل ۱۴ نفر در اعتراض به ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی در نپال کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز دوشنبه حداقل ۱۴ معترض پس از شلیک گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش توسط پلیس نپال برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که خواستار لغو ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی توسط دولت و مقابله با فساد بودند، کشته شدند.

شخار خانال، سخنگوی پلیس دره کاتماندو به خبرگزاری فرانسه گفت: «تاکنون ۱۴ معترض کشته و ۸۷ نفر زخمی شده‌اند.»

دولت نپال ۲۶ پلتفرم رسانه اجتماعی از جمله واتس‌اپ، فیس‌بوک، اینستاگرام، لینکدین و یوتیوب را مسدود کرده است.

این ممنوعیت پس از یک هفته مهلت به این وب‌سایت‌های رسانه‌های اجتماعی برای ثبت نام زیر نظر دولت نپال اعمال شد. این وب‌سایت‌ها تا ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) فرصت داشتند تا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نام کنند.

برای جلوگیری از بسته شدن این شبکه ها در این کشور، آنها باید یک رابط محلی، یک مسئول رسیدگی به شکایات و یک فرد مسئول برای انطباق با مقررات و اصول کشور معرفی می‌کردند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

