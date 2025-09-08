دوره سرپرستی علی تاجرنیا در سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال که در تاریخ ۲۲ شهریور به پایان می‌رسد، یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نظری‌جویباری چند روز پس از شکست استقلال در سوپرجام باشگاه‌های ایران که با نتیجه یک بر صفر همراه شد، از سمت خود استعفا کرد.

استعفای مدیرعامل باشگاه استقلال در جلسه هیات‌مدیره استقلال که در تاریخ ۲۲ مردادماه برگزار شد، مورد موافقت قرار گرفت.

پس از این اتفاق و با تصمیم اعضای هیات مدیره آبی‌ها، علی تاجرنیا به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی استقلال انتخاب شد.

دوره سرپرستی او از ۲۲ مرداد آغاز شد و در تاریخ ۲۲ شهریور به پایان خواهد رسید، هرچند طبق قوانین امکان تمدید یک‌ماهه نیز وجود دارد.

از اردوگاه آبی‌پوشان خبر می‌رسد که مدیران هلدینگ و اعضای هیات‌مدیره استقلال خواهان تمدید سرپرستی تاجرنیا هستند و او به مدت یک ماه دیگر در این سمت فعالیت خواهد کرد.

باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی عملکرد خوبی داشت و توانست تیمی قدرتمند را برای فصل جدید آماده کند.

تازه‌ترین خرید آبی‌ها منیر الحدادی ستاره پیشین بارسلونا است که با استقبال گسترده هواداران استقلال روبه‌رو شد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: باشگاه استقلال ، علی تاجرنیا
خبرهای مرتبط
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد
باشگاه کرواتی برای جذب بازیکن مدنظر استقلال پا پیش گذاشت
خسرو حیدری:
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
افشای تصمیم آخر نظری جویباری؛ حکم اخراج سخنگو روی میز هیات مدیره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
آخرین اخبار
بلاتکلیفی استقلال در انتخاب ورزشگاه میزبان/ پارس یا شهرقدس؟
ورزشگاه امام رضا از میزبانی استقلال حذف شد
مصر، تونس و فیلیپین حریفان ایران در مرحله گروهی والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند
شکست برزیل و آرژانتین در مقدماتی جام جهانی در آمریکای جنوبی/ صعود تاریخی بولیوی به پلی آف
پیروزی مقتدرانه توخل با انگلیس، برد پرزحمت پرتغال و فرانسه و آتش بازی هالند و نروژ
اخراج برندگان یزدانی و مهمدی از تیم ملی کشتی بلغارستان؟
نکات خواندنی از والیبال قهرمانی جهان
تیم ملی و مشکلات نسل تازه فوتبال ایران
حدادی احترامی برای پرتاب دیسک بانوان قائل نمی‌شود/ من و محروقی در لیگ دوومیدانی شرکت نکردیم
ادامه بُرد‌های حبیبی‌نژاد در بوکس قهرمانی جهان؛ حدف کاظمی
روانخواه: در فرصت کم به بهترین سطح رسیدیم
گلزن تیم فوتبال امید ایران بهترین بازیکن دیدار با امارات شد
لیست نهایی تیم ملی فوتسال برای انتخابی جام ملت‌های آسیا اعلام شد
تساوی طباطبایی و فیروزجا در گرند سوئیس؛ مقصودلو متوقف شد و صدرنشین ماند
امید‌های فوتبال ایران به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود کردند
تیم ملی سومو عازم تایلند شد
ملی‌پوشان شمشیربازی به خط شدند؛ نظارت بریوکوف روی سابر ایران
پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل اسلوونی
آقاسی: من هم دوست دارم حریف قوی داشته باشیم/ مگر می‌شود گل نخوریم؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران عازم مسابقات جهانی کرواسی شد
مظلومی: ورزش نابینان در خراسان رضوی آواره شد
رضا محبی طالقانی به‌عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد