باشگاه خبرنگاران جوان - علی نظری‌جویباری چند روز پس از شکست استقلال در سوپرجام باشگاه‌های ایران که با نتیجه یک بر صفر همراه شد، از سمت خود استعفا کرد.

استعفای مدیرعامل باشگاه استقلال در جلسه هیات‌مدیره استقلال که در تاریخ ۲۲ مردادماه برگزار شد، مورد موافقت قرار گرفت.

پس از این اتفاق و با تصمیم اعضای هیات مدیره آبی‌ها، علی تاجرنیا به‌عنوان سرپرست مدیرعاملی استقلال انتخاب شد.

دوره سرپرستی او از ۲۲ مرداد آغاز شد و در تاریخ ۲۲ شهریور به پایان خواهد رسید، هرچند طبق قوانین امکان تمدید یک‌ماهه نیز وجود دارد.

از اردوگاه آبی‌پوشان خبر می‌رسد که مدیران هلدینگ و اعضای هیات‌مدیره استقلال خواهان تمدید سرپرستی تاجرنیا هستند و او به مدت یک ماه دیگر در این سمت فعالیت خواهد کرد.

باشگاه استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی عملکرد خوبی داشت و توانست تیمی قدرتمند را برای فصل جدید آماده کند.

تازه‌ترین خرید آبی‌ها منیر الحدادی ستاره پیشین بارسلونا است که با استقبال گسترده هواداران استقلال روبه‌رو شد.

منبع: ایرنا