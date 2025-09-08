رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه جشن ۱۵۰۰ سالگی ولادت پیامبر اکرم (ص) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد: این مراسم، از ساعت: ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم جشن، با حضور شهروندان آغاز میشود؛ و مکان اجرای این طرح در معابر ذیل اجرا میشود:
۱- خیابان کریمخان حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفت تیر
۲- خیابان وایعصر (عج) حدفاصل خیابان شهید طالقانی تا خیابان زرتشت
۳- بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان فلسطین و کلیه معابر پیرامونی و منتهی به آن
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بدین منظور محدودیتهای تردد، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹، در معابر ذیل در سه مرحله به اجرا گذاشته میشود:
مرحله اول:
۱- از شمال: کلیه معابر عمود بر خیابان کریمخان از خیابان قائم مقام تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان کلیه معابر عمود بربلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان حجاب یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان
۲- از جنوب: کلیه معابرعمود بر خیابان کریمخان از خیابان مفتح تا خیابان ولیعصر (عج) یک تقاطع مانده به خیابان کریمخان و کلیه معابر عمود بر بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا خیابان وصال یک تقاطع مانده به بلوار کریمخان
۳- از غرب: خیابان حجاب
۴- از شرق: خیابان مفتح
مرحله دوم:
۱- از شمال: خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی
۲- از جنوب: بلوار طالقانی
۳- از غرب: خیابان کارگر
۴- از شرق: خیابان مفتح
مرحله سوم:
۱- از شمال: خیابان شهید مطهری و خیابان فاطمی
۲- از جنوب: خیابان انقلاب اسلامی
۳- از غرب: خیابان جمالزاده شمالی
۴- از شرق: بزرگراه مدرس و خیابان بهار شمالی
سردار موسویپور افزود: ممنوعیتهای توقف نیز در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ در معابر ذیل اجرا میگردد:
۱- طول خیابان کریمخان از قائم مقام فراوانی تا میدان ولیعصر (عج)
۲- طول خیابان ولیعصر (عج) از خیابان طالقانی تا تقاطع زرتشت
۳- طول بلوار کشاورز از میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع فلسطین
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد؛ پیش بینی مسیرهای جایگزین به شرح ذیل نیز مشخص گردید:
۱- مسیرهای شمالی-جنوبی:
خیابانهای: مفتح در مسیر شمال به جنوب- شهید قرنی در هر دو مسیر - حجاب در هر دو مسیر (کارگر حدفاصل میدان انقلاب تا بلوار کشاورز در مسیر جنوب به شمال)
۲- مسیرهای شرقی- غربی:
خیابان های: فاطمی به شرق- ولیعصر (عج) به شمال- مطهری به شرق- شهید طالقانی به شرق- انقلاب اسلامی در هر دو مسیر
سردار موسویپور گفت: به منظور سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی محل توقف و چینش خودروهای شخصی و اتوبوسها به شرح ذیل میباشد:
محل مجاز پارک خودروهای شخصی:
خیابان فاطمی- خیابان مطهری- خیابان مفتح و کلیه معابر اصلی و فرعی خارج از محدوده توقف ممنوع و محل مجاز پارک اتوبوسها
و نکته مهم آنکه در محلهایی که امکان پارک مورب میسر باشد؛ همکاری لازم صورت پذیرد.
محلهای مجاز توقف اتوبوس:
۱- خیابان طالقانی از خیابان قدس تا فلسطین
۲- خیابان طالقانی از شریعتی تا تقاطع خیابان ولیعصر (عج) (خط ویژه)
۳- خیابان حافظ از خیابان کریمخان به سمت جنوب
۴- خیابان قائم مقام فراوانی
۵- خیابان میرزای شیرازی
۶- خیابان وایعصر (عج) از خیابان انقلاب اسلامی تا تقاطع طالقانی و در ادامه از خیابان زرتشت تا خیابان فاطمی (در داخل خط ویژه به صورت یک ستون)
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد که از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر جشن جلوگیری میشود.
سردار موسویپور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد نمایند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر جشن جدا خودداری نمایند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درخاتمه به شهروندان تهرانی و حاضران در این جشن توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده نمایند.
شما میتوانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرحهای ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir مراجعه نمایید.