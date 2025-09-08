باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در آئین آغاز طرح احداث ۱۱۰ مدرسه به همت بسیج سازندگی سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ که در دبستان دخترانه شاهد کوثر برگزار شد اظهار کرد: با مجموعه اقداماتی که تاکنون در حوزه نوسازی و توسعه مدارس انجام شده، امروز شاهد آغاز احداث ۱۱۰ مدرسه جدید به همت بسیج سازندگی هستیم که قطعاً موجب افزایش سرانه آموزشی در تهران خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر کمبود سرانه آموزشی، در حوزه مقاوم‌سازی و مدارس نیازمند تخریب نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستیم و براساس آمار حدود ۸۰۰ مدرسه در استان نیازمند توجه ویژه است.

معتمدیان با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور در حوزه عدالت آموزشی گفت: یکی از راهبرد‌های اصلی دولت چهاردهم نهضت توسعه عدالت آموزشی بوده و در کمتر از ۱۰ ماه گذشته ۱۲۰۰ کلاس درس در استان تهران تکمیل و بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: با مدیریت مجموعه سازمان نوسازی مدارس، تاکنون عملیات احداث بیش از ۲۴۹ مدرسه آغاز شده که شامل ۳ هزار و ۲۰۰ کلاس درس است و با برنامه‌ریزی صورت گرفته پیش‌بینی می‌کنیم تا قبل از پایان دولت چهاردهم تهران از محرومیت آموزشی خارج شود و جلوتر از برنامه هفتم توسعه به شاخص ۶.۱ متر مربع سرانه آموزشی دست یابیم.

استاندار تهران در پایان با قدردانی از فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله تهران بزرگ و مجموعه بسیج سازندگی خاطرنشان کرد که با همت این عزیزان و حمایت دولت، شاهد افتتاح و بهره‌برداری سریع‌تر مدارس در سطح استان خواهیم بود.

منبع: استانداری تهران