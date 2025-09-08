مدیرکل دفتر امور گلخانه وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید ۱۰ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای از تکالیف برنامه هفتم است که برای دستیابی به آن راهبرد‌هایی پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛آزاده محبی - الهام فتاحی فر مدیرکل دفتر امور گلخانه وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز با بیان اینکه ۲۰ درصد محصولات کشاورزی مربوط به باغبانی و زیرمجموعه‌های آن است، گفت: ۵۰ درصد ارزش صادراتی محصولات کشاورزی به این حوزه اختصاص دارد.

وی افزود: تولید ۱۰ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است که برای آن ۵ راهبرد پیش‌بینی شده است؛ نخست، توسعه گلخانه‌ها در مناطق مناسب است. دوم، اصلاح و نوسازی و نیز بهبود مدیریت تولید، افزایش تولیدات محصولات صادرات محور و سرمایه گذاری در بخش گلخانه‌ها است.

فتاحی با اشاره به آمار تولید فعلی گلخانه‌ای بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۲۸ هزار هکتار گلخانه‌ای در کشور در حال احداث هستند و سالانه ۳.۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای و قارچ تولیدات این بخش است.

مدیر کل دفتر امور گلخانه‌ای وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار صادر شد.

مدیرکل دفتر گلخانه ها با اشاره به چالش‌های کلی این بخش مثل تغییرات اقلیمی، تأمین آب و ناترازی انرژی، گفت: این مشکلات می‌طلبد فناوری و تکنولوژی‌های روز به این حوزه منتقل شود و همواره لازم است به دلیل مزیت گلخانه‌ها به دلیل صرفه‌جویی آب، کشت محصولات آب بر به این فضاها منتقل شود.

فتاحی فر گفت: سعی داریم با مطالعات و بررسی‌های بیشتر برای مکان‌یابی، الگوی کشت به روز رسانی شود.

برچسب ها: محصولات گلخانه ، توسعه گلخانه
فتحی:
اولویت وزارت جهاد کشاورزی توسعه گلخانه‌ها است
نقش مهم گلخانه‌ها در توسعه اقتصادی
گذر از بحران کمبود آبی با توسعه گلخانه‌ها امکان پذیر است
