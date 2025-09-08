جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری دستیاری (دامپزشکی)، در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: پذیرفته‌شدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ می‌توانند نتایج این آزمون را در سایت این معاونت به نشانی academics.ut.ac.ir مشاهده کنند.

بر این اساس بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) پذیرفته شدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از فردا سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ادامه دارد.

پذیرفته شدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه تهران ضروری است با مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

بازه زمانی ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری دامپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ نیز روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه اول و دوم مهر ۱۴۰۴ در واحد محل قبولی تعیین شده است.

کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و اسکان خوابگاه دانشجویان فوق از تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.

برچسب ها: دانشگاه تهران ، دکتری
