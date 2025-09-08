مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تنفیذ نخستین قرارداد بخش خصوصی (صنعت پتروشیمی) برای توسعه میدان‌های گازی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس‌زاده امروز -دوشنبه، ۱۷ شهریور- در جمع خبرنگاران در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست درباره تأمین خوراک صنایع پتروشیمی اظهار کرد: صنایع پتروشیمی به توسعه میدان‌های بالادستی ورود کرده‌اند و به‌زودی نخستین قرارداد بخش خصوصی برای توسعه میدان‌های گازی، تنفیذ و فعال می‌شود.

وی با بیان اینکه این مسیر طولانی که پیش از این چند سال به طول می‌انجامید، با تلاش‌های وزارت نفت به حدود ۶ ماه کاهش یافت، افزود: به این ترتیب صنایع پتروشیمی قادر خواهند بود نیاز خوراک گازی خود را از طریق توسعه این میدان‌های گازی برطرف کنند.

معاون وزیر نفت استفاده از گاز‌های مشعل را یکی از مسیر‌های تأمین خوراک پتروشیمی‌ها بیان کرد و افزود: امسال حدود ۲۱ میلیون مترمکعب گاز از محل گاز‌های مشعل برای این صنعت تأمین شده است. این دستاورد با سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی محقق شده و به‌طور عمده شامل مشعل‌های همراه نفت می‌شود، همچنین در فاز‌های پارس جنوبی، مشعل‌هایی وجود دارد که برای استفاده از آنها در حال رایزنی با بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها هستیم.

راهکار‌های متنوع بخش خصوصی در دوران تحریم

عباس‌زاده درباره تأثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر صنعت پتروشیمی تصریح کرد: پارسال حدود ۳۰ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد دلار محصول در این صنعت صادر شد. شرکت‌های پتروشیمی بیشتر در بخش خصوصی قرار دارند و در این سال‌هایی که با تحریم دست و پنجه نرم می‌کردند، به روش‌های مختلفی برای صادرات دست یافته‌اند و درس‌آموخته‌های بسیاری دارند، اگرچه اعتقاد داریم حوزه بازرگانی باید به‌صورت سیاست‌گذاری یکپارچه باشد، اما تاکتیک‌های متفاوت سبب می‌شود فعال شدن اسنپ‌بک تأثیر زیادی بر صنعت پتروشیمی نداشته باشد.

وی درباره کمک صنایع پتروشیمی به شبکه برق کشور ادامه داد: پتروشیمی‌های فجر و دماوند در شرایط ناترازی در منطقه ماهشهر و عسلویه مازاد برق خود را به شبکه تزریق می‌کنند، همچنین پتروشیمی‌ها در ایجاد مزارع انرژی خورشیدی اقدام کرده‌اند، به‌ویژه پتروشیمی کاوه که امسال دو سایت را به بهره‌برداری رسانده و روی تولید ۶۰۰ مگاوات برق در منطقه سیستان و بلوچستان از انرژی‌های بادی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.

معاون وزیر نفت درباره ارزآوری صنعت پتروشیمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی صنایع پتروشیمی تأمین نیاز صنایع داخلی است، گفت: مازاد محصولات این صنعت صادر می‌شود که خوشبختانه در پنج ماه ابتدای امسال حدود ۵.۵ میلیارد دلار صادرات انجام شده است.

عباس‌زاده در تشریح توسعه فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر بیان کرد: مجوز‌های لازم از محیط زیست اخذ و صادر شده و در آستانه آغاز عملیات اجرایی این فاز هستیم. قرار است طرح‌هایی بیشتر بر اساس خوراک‌های نفت خام ازجمله دو پالایشگاه و پتروپالایشگاه بزرگ، همچنین تولید محصول از طریق محصولات میانی و نه با استفاده از محصولات و خوراک بالادستی در این منطقه اجرا شوند که سال آینده یک بازار بزرگ کار در این منطقه ایجاد می‌شود.

