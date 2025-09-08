شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق طولانی مدت در دهکده بریم شهرستان آبادان استان خوزستان گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی به پایان فصل گرمای تابستان باقی نمانده و همچنان شهروندان در اقصی نقاط کشور با مشکل قطعی برق طولانی مدت مواجه شدند. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی طولانی مدت برق در دهکده بریم شهرستان آبادان استان خوزستان خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام و وقت بخیر از صبح تا کنون این چهارمین باری است که برق ما در دهکده بریم شهرستان آبادان استان خوزستان قطع می‌شود. چرا و به چه علت؟ لطفا پیگیری کنید. ممنونم

 

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

 

 

 

برچسب ها: قطعی برق ، اداره برق ، مشکلات مردم
