رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌نور از آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد سجادی‌خواه رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌نور از آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پذیرش با شیوه‌ استادمحور و با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور انجام می‌شود.

او اظهار داشت: دانشگاه پیام‌نور با اجرای این دستورالعمل، فرصت کم‌نظیری برای دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی فراهم می‌آورد تا بدون آزمون و بر مبنای شایستگی‌های علمی و پژوهشی در مسیر تحصیلات تکمیلی گام بردارند.

وی افزود: ثبت‌نام متقاضیان طبق دستورالعمل مرکز سنجش و آزمون انجام می‌شود و واجدان شرایط می‌توانند از ۱۶ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با مطالعه دقیق شرایط و ارسال مدارک خود به نشانی پست الکترونیک sanjesh@pnu.ac.ir در این فرآیند شرکت و در بازه زمانی تعیین شده مدارک خود را ارسال کنند.

به گفته وی این فرآیند بر پایه طرح‌های استادمحور طراحی شده و ضمن شناسایی استعداد‌های برتر، آنان را به سمت اولویت‌های ملی و رفع نیاز‌های علمی کشور هدایت خواهد کرد.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌نور تأکید کرد: پذیرش استعداد‌های درخشان (استادمحور) در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد نه تنها مسیر علمی نخبگان را تسهیل می‌کند، بلکه با پیوند علم و نیاز‌های واقعی جامعه، گامی مؤثر در توسعه کشور خواهد بود.

سجادی‌خواه یادآورشد: نتایج پذیرش پس از بررسی مدارک، مصاحبه تخصصی و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور نهایی می‌شود.

