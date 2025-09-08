باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد سجادیخواه رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیامنور از آغاز ثبتنام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پذیرش با شیوه استادمحور و با هدف رفع نیازهای راهبردی کشور انجام میشود.
او اظهار داشت: دانشگاه پیامنور با اجرای این دستورالعمل، فرصت کمنظیری برای دانشجویان ممتاز و نخبگان علمی فراهم میآورد تا بدون آزمون و بر مبنای شایستگیهای علمی و پژوهشی در مسیر تحصیلات تکمیلی گام بردارند.
وی افزود: ثبتنام متقاضیان طبق دستورالعمل مرکز سنجش و آزمون انجام میشود و واجدان شرایط میتوانند از ۱۶ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با مطالعه دقیق شرایط و ارسال مدارک خود به نشانی پست الکترونیک sanjesh@pnu.ac.ir در این فرآیند شرکت و در بازه زمانی تعیین شده مدارک خود را ارسال کنند.
به گفته وی این فرآیند بر پایه طرحهای استادمحور طراحی شده و ضمن شناسایی استعدادهای برتر، آنان را به سمت اولویتهای ملی و رفع نیازهای علمی کشور هدایت خواهد کرد.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیامنور تأکید کرد: پذیرش استعدادهای درخشان (استادمحور) در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد نه تنها مسیر علمی نخبگان را تسهیل میکند، بلکه با پیوند علم و نیازهای واقعی جامعه، گامی مؤثر در توسعه کشور خواهد بود.
سجادیخواه یادآورشد: نتایج پذیرش پس از بررسی مدارک، مصاحبه تخصصی و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور نهایی میشود.