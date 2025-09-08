باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوذر جمشیدوند مدیرکل دفتر ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه کشاورزی افزایش بهره‌وری در این بخش است. با توجه به چالش‌های مصرف بهینه آب، برق و گاز صنعت گلخانه می‌تواند کمک‌کننده در حوزه کشاورزی باشد.

وی با اشاره به تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در کشور شرکت‌های بسیاری در ساخت تجهیزات صنعت گلخانه‌ای فعالیت دارند و ۹۰ درصد تجهیزات این بخش از انواع سازه‌ها، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، سیستم آبیاری در داخل کشور ساخته می‌شود.

جمشیدوند ادامه داد: ما در تجهیزات گلخانه‌ای و خدمات فنی مهندسی صادرات خوبی داریم و رویکرد ما رفتن به سوی تکنولوژی‌های نوین است.

مدیرکل دفتر ماشین‌آلات وزارت صنعت گفت: هدف در صنعت گلخانه‌ای بهینه‌سازی مصرف انرژی به ویژه در حوزه مصرف آب است تا به محصولات با کیفیت دست پیدا کنیم.