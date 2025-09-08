باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: کسب مقام نایبقهرمانی ووشکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابتهای جهانی برزیل که با ۱۰ مدال رنگارنگ و درخشان و تاریخسازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید. افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشتههای این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ بدست آمد، جلوهای مسرتبخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی در پایان پیام خود آورده است: باعرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابتها، خانوادههای آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصههای جهانی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.