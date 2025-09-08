یک داروی جدید امید را به بیماران مبتلا به سرطان ریه که یکی از تهاجمی‌ترین انواع سرطان است بازگردانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نتایج اولیه یک مطالعه بالینی اولیه، داروی جدید امیدوارکننده‌ای را برای درمان سرطان ریه سلول کوچک عودکننده، یکی از تهاجمی‌ترین انواع سرطان با گزینه‌های درمانی محدود، نشان داده است.

این داروی جدید با نام SHR-۴۸۴۹، متعلق به نسل پیشرفته‌ای از درمان‌ها است که به عنوان ترکیبات آنتی‌بادی-دارو (ADCs) شناخته می‌شوند، دسته‌ای از دارو‌های زیستی که برای هدف قرار دادن دقیق سلول‌های سرطانی و به حداقل رساندن تأثیر بر سلول‌های سالم طراحی شده‌اند.

بر اساس نتایج ارائه شده در کنگره جهانی سرطان ریه ۲۰۲۵، در یک کارآزمایی شامل ۵۴ بیمار، تقریباً ۶۰ ٪ از بیماران به درمان پاسخ دادند و بیش از ۹۰ ٪ به کنترل بیماری دست یافتند.

این امید جدید در زمانی مطرح می‌شود که نیاز زیادی به درمان‌های نوآورانه برای این نوع سرطان وجود دارد، که تقریباً ۱۰ ٪ از موارد سرطان ریه را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد و با پیش‌آگهی ضعیف و خطر بالای عود پس از درمان مشخص می‌شود.

یک مطالعه اولیه فاز ۱ انسانی روی SHR-۴۸۴۹ (IDE۸۴۹)، یک داروی ضد تومور متصل به آنتی‌بادی که پروتئین DLL۳ را هدف قرار می‌دهد، ایمنی قابل قبول و علائم اولیه اثربخشی ضد تومور را در بیماران مبتلا به سرطان ریه نشان داد. بیمارانی که سرطان ریه سلول کوچک عودکننده داشتند.

این نتایج در کنگره جهانی سرطان ریه ۲۰۲۵ به اجرای انجمن بین‌المللی مطالعه سرطان ریه (WCLC)، ارائه شد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، ۲.۴۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ به سرطان ریه مبتلا شدند. از این تعداد، ۱۱.۵٪ از مردان و ۹.۷٪ از زنان به سرطان ریه سلول کوچک مبتلا بودند. این نوع سرطان گزینه‌های درمانی محدودی دارد و پیش‌آگهی ضعیفی دارد.

SHR-۴۸۴۹ شامل یک آنتی‌بادی است که دقیقاً پروتئین DLL۳ را روی سطح سلول‌های سرطانی هدف قرار می‌دهد. این آنتی‌بادی حاوی داروی قدرتمندی است که این سلول‌ها را از بین می‌برد. این ترکیب هوشمندانه در طول سفر در بدن دست‌نخورده باقی می‌ماند و تنها زمانی که به تومور هدف می‌رسد، جدا می‌شود.

دکتر لینلین وانگ، از بیمارستان سرطان دانشگاه پزشکی شاندونگ، و همکارانش ۵۴ بیمار را با پنج دوز در سطوح مختلف از ۰.۸ تا ۴.۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم (به این معنی که دوز‌ها نسبت به وزن بدن اندازه‌گیری می‌شوند) درمان کردند. میزان پاسخ عینی ۱۰۰٪ بود. میزان بقای کلی (ORR) در بین ۴۲ بیمار قابل ارزیابی ۵۹.۵٪ و میزان کنترل بیماری (DCR) ۹۰.۵٪ بود. میزان پاسخ در بین بیمارانی که حداقل ۱۲ هفته پیگیری داشتند ۶۹.۲٪ و در دوز افزایشی ۲.۴ میلی‌گرم بر کیلوگرم ۷۷.۸٪ بود.

شایع‌ترین عوارض جانبی مرتبط با درمان شامل تعداد کم گلبول‌های سفید خون، کم‌خونی، نوتروپنی و حالت تهوع بود. هیچ عارضه جانبی مرتبط با درمان منجر به قطع دوز یا مرگ نشد.

این مطالعه از رویکرد افزایش دوز استفاده کرد که اثربخشی اولیه را در سطوح دوز چندگانه با ایمنی مطلوب نشان داد. هیچ سمیت محدودکننده دوزی در دوز‌های کمتر از ۴.۲ میلی‌گرم بر کیلوگرم مشاهده نشد. قرار گرفتن پلاسما در معرض سم آزاد در تمام دوز‌ها پایین باقی ماند.

گسترش دوز برای تعیین دوز توصیه‌شده برای فاز ۲ (RP۲D) در حال انجام است. دکتر وانگ، توسعه بالینی بیشتر، پتانسیل SHR-۴۸۴۹ را به عنوان یک گزینه درمانی برای سرطان ریه سلول کوچک بیان‌کننده DLL۳ ارزیابی خواهد کرد.

دکتر وانگ گفت: این داده‌های اولیه دلگرم‌کننده، از تحقیقات بیشتر در مورد SHR-۴۸۴۹ به عنوان یک درمان بالقوه برای بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول کوچک عودکننده DLL۳ مثبت پشتیبانی می‌کند.

منبع: مدیکال اکسپرس

برچسب ها: سرطان ریه ، درمان سریع ، تهاجمی ، انواع سرطان
