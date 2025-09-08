پلیس اعلام کرد که هر وسیله نقلیه‌ای که از حالت استاندارد خارج شود، نقص فنی دارد و تردد آن تخلف محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: هر وسیله نقلیه‌ای که از حالت استاندارد خارج شود، نقص فنی دارد و تردد آن تخلف محسوب می‌شود.

برچسب ها: پلیس راهور ، راهنمایی و رانندگی، ، تصادف جاده ای
