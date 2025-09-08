مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: در حال حاضر ۴۶ هزار موقوفه با ۷۰۰ نیت در ۱۲ شهرستان استان ثبت سامانه کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - حجت‌الاسلام رضا صادقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در جمع اصحاب رسانه گفت: در حال حاضر ۴۶ هزار موقوفه با ۷۰۰ نیت در ۱۲ شهرستان استان ثبت سامانه کشور شده است.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بر روی موقوفات گفت: این موضوع با توجه به اینکه امسال به نام سرمایه‌گذاری در تولید نامگذاری شده، به صورت ویژه در حال پیگیری است و سازمان تلاش دارد بهره‌برداری بهینه از موقوفات داشته باشد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد با تاکید بر توسعه، عمران و آبادانی موقوفات ادامه داد: تحقق این مهم مستلزم نگاه کارشناسی و جامع شهرداری و همچنین اوقاف برای برنامه ریزی مشخص و هدفمند در حوزه مدیریت اراضی وقفی است که در این حوزه سرمایه گذاران به کمک اوقاف بشتابند.

وی گفت: احیا و شناسایی موقوفات و بهره وری بهینه در جهت اجرای نیات واقفین خیراندیش به طور ویژه پیگیری خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد تصریح کرد: استان یزد از نظر اخد اسناد عقب است به طوری که ۵۸ درصد موقوفات یزد سند ندارد.







