وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز یکشنبه ۱۶ شهریور در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر امروز یکشنبه ۱۶ شهریور در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند.

 در این گفت‌و‌گو طرفین ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی در غزه و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی از جمله از طریق کشتار و کوچاندن اجباری مردم غزه، بر ضرورت اقدام جدی کشور‌های منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.

در این تماس همچنین موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت احترام به حقوق همه کشور‌های عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تاکید شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت روشنی برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از پیچیده‌ترشدن موضوع هسته‌ای ایران بر عهده دارند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار و اروپا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار از سال 1332 تاکنون در مورد داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می کنند.
و این در حالی است که متأسفانه دولتمردان و مسئولان هم و در سایه سکوت نمایندگان مجلس از سال 1392 تاکنون با آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکار مذاکره، گفت وگو، ملاقات، دیدار و همکاری می کنند و همچنان نیز ادامه دارد.
مشکل آمریکا، اروپا و اسرائیل ایران قوی است، نه برنامه هسته‌ای
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار، رژیم صهیونیستی جنایتکار، هر دو با کمک و حمایت مالی برخی کشورهای عربی و هم اسلامی در غزه و منطقه جنایت می کنند، آدم می کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۴ هزار و ۵۲۲ نفر رسیده است. آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، جمهوری آذربایجان باکو، ترکیه، برخی کشورهای عربی و هم سازمان های بین المللی شریک جرم جنایت های صهیونیست ها در جنگ غزه هستند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اتحادیه اروپا: پنجره دیپلماسی با ایران همچنان باز است/ اروپا جنایتکارحق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. و این در حالی است که کشورهای اروپایی از سال 2015 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. اروپا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است. پس عملکرد ایران از سال 1394 تاکنون در برجام و مذاکرات وین و... غلط و اشتباه بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
