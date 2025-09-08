باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - صبح امروز مدیرعامل راه آهن کشور به همراه وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان و مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از زیرساختهای راه آهن اینچه برون بازدید کردند.
در این بازدید دکتر جبار ذاکری مدیرعامل راه آهن کشور با توجه به عملکرد حدود ۶۰۰ تنی جابه جایی بار از مرکز راه آهن ریلی اینچه برون گفت: ظرفیت پیش بینی شده برای این مرکز جابه جایی ۳ میلیون تن بار در سال است و باید چالشهای موجود و هماهنگی بین راه آهنها ایجاد شودتا انگیزه تجار برای حمل و نقل ریلی بار از اینچه برون افزایش یابد.
وی افزود: افق چشم انداز کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان برای حمل و نقل ریلی بار از سه نقطه مرزی سرخس، لطف آباد و اینچه برون حدود ۶ تا ۷ میلیون تن بار در سال است که عملکرد سال گذشته حمل و نقل ریلی ۳ و نیم میلیون تن بوده است.
وی گفت: با توجه به نشست قبلی در ترکمنستان مقرر شد پس از بازدید از زیر ساختهای راه آهن اینچه برون و بر اساس برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با برطرف کردن چالشها شاهد افزایش حمل و نقل بار ریلی باشیم.
ذاکری افزود: پس از بازدید دو طرف از راه آهن اینچه برون بر اساس افق یک ساله ظرفیت حمل و نقل ریلی بار از راه آهن اینچه برون به ۱ میلیون تن خواهد رسید.
همچنین مامت آکمامدوف وزیر حمل و نقل ریلی ترکمنستان با ابراز رضایت از ظرفیتهای راه آهن اینچه برون گفت: ما میخواهیم تا سال آینده تبادل بار ریلی از اینچه برون را به ۱ میلیون تن برسانیم.
در پایان این بازدید دکتر کاظم سلیمی مدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران تصریح کرد: ظرفیت انبارهای اینچه برون در حال حاضر ۶۰۰ تن است که بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا ۳ ماه آینده ظرفیت انبارهای این مرکز به ۱ میلیون تن خواهد رسید.