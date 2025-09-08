سخنگوی وزارت آموزش وپرورش گفت: با توجه به اینکه آزمون استخدامی مرداد امسال برگزار شد، اما در صدد هستیم تا پایان شهریور تکلیف ۲۹هزار و ۷۵۰ معلم جدید مشخص شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی در حاشیه دیدار وزرای آموزش و پرورش ایران و ارمنستان در گفت‌وگویی اظهار کرد: آزمون استخدامی ماده ۲۸ برای جذب حدود ۳۰ هزار معلم جدید مرداد برگزار و چند روز پیش نتایج کتبی آن مشخص شد. در حال حاضر مطابق قانون، ۲ برابر ظرفیت قبول شدگان به مرحله ارزیابی (حد نصاب) معرفی شدند.

وی ادامه داد: اکنون کانون‌های ارزیابی فعال برای این دسته از داوطلبان تشکیل و مشغول فعالیت شده است. مدارک مصاحبه عبارت است از مدارکی که امتیاز آور بوده شامل مدارک تاهل، تعداد فرزند همچنین داوطلبانی که مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه شورای عالی آموزش پرورش قبلاً سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند برای آنان سهمیه قائل خواهند شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آن دسته از معلمانی که در مدارس غیر دولتی سابقه تدریس دارند در آزمون اخیر توانستند رتبه قبولی را کسب کنند (به ازای سابقه خدمتی به سن آنان افزوده خواهد شد)، این موضوع نیز در شورای ارزیابی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: همچنین‌ آن دسته از قبول شدگانی که دارای مدارک ایثارگری هستند نیز مدارک آنها در حال بررسی است. در مصاحبه مجوزهایی از جمله مهارت‌های معلمی، فن و قدرت بیان، تسلط به مبانی قرآنی، دینی و اعتقادی کشور مورد توجه است.

سخنگوی وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: طبق آمارهای موجود، تراز نیروی انسانی به نسبت سال گذشته مثبت و شاخص ۲۵ هزار را نشان می‌دهد.

به گفته فرهادی، تا پایان شهریور بررسی کامل ارزیابی‌ها انجام خواهد شد تا قبول شدگان در سال تحصیلی جدید روانه کلاس درس شوند همچنین آموزش‌های لازم بدو خدمت را برای معلمان جدید حین خدمت برای آنان برگزار خواهیم کرد.

وی در پاسخ به تعداد ثبت نام پایه اولی‌ها گفت: آمار دقیق ثبت‌نام پایه اولی‌ها به دلایل مختلف (جابجایی محل سکونت) هنوز مشخص نیست اما قرار است تا ۲۰ شهریور اعلام شود. آمار نهایی ثبت‌نامی‌ها در مقطع اول همزمان با شروع سال تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

فرهادی در خصوص استفاده از معلمان حق‌التدریس در مقطع ابتدایی گفت: برای سال تحصیلی جدید از ظرفیت نیروهای بازنشسته به صورت حق‌التدریس بهره خواهیم برد که برای مهر ۲۳ هزار نفر در مدارس حضور خواهند یافت.

سخنگوی وزارت آموزش وپرورش درباره سرانه آموزشی افزود: برای سال تحصیلی جدید ۳ هزار مدرسه جدید توسط سازمان نوسازی آماده بهره برداری خواهد شد.